ധോണിയുടെ ചെന്നൈ ജഴ്സിയിൽ ഗംഭീറിന്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫ്; സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി ദൃശ്യങ്ങൾtext_fields
വെല്ലിങ്ടൺ: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ രണ്ട് സൂപ്പർ താരങ്ങളായ എം.എസ്. ധോണിയുടെയും ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെയും പേരുകൾ വീണ്ടും ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാകുന്നു. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിനിടെ ധോണിയുടെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് (സി.എസ്.കെ) ജഴ്സിയിൽ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീർ ഓട്ടോഗ്രാഫ് നൽകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.
വെല്ലിങ്ടണിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിനിടെ ആരാധകരുമായി സംവദിക്കാനും ഓട്ടോഗ്രാഫ് നൽകാനും ഗംഭീർ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ധോണിയുടെ പേരും ജഴ്സി നമ്പറുമുള്ള മഞ്ഞ സി.എസ്.കെ ജഴ്സി ആരാധകരിലൊരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലെത്തിച്ചത്. മടികൂടാതെ ജഴ്സിയിൽ ഒപ്പിട്ടുനൽകിയ ഗംഭീറിന്റെ പ്രവൃത്തി ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധനേടി.
ധോണിയും ഗംഭീറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വർഷങ്ങളായി ആരാധകർക്കിടയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുവർക്കുമിടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളും നേരത്തേ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ധോണിയുടെ ജഴ്സിയിൽ ഗംഭീർ ഒപ്പിടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയായത്. എന്നാൽ, ഇരുവരുടെയും വ്യക്തിബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഈ സംഭവത്തിൽനിന്ന് നിഗമനങ്ങളിലെത്താനാകില്ല.
2011ൽ ഇന്ത്യ ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയപ്പോൾ ടീമിലെ നിർണായക സാന്നിധ്യങ്ങളായിരുന്നു ധോണിയും ഗംഭീറും. ധോണിയുടെ നായകത്വത്തിൽ ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ ഫൈനലിൽ 97 റൺസെടുത്ത ഗംഭീറിന്റെ പ്രകടനം ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായി. ഫൈനലിൽ ധോണിയുടെ പുറത്താകാത്ത 91 റൺസും ഇന്ത്യയെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.
ഐ.പി.എല്ലിൽ ഇരുവരും എതിരാളികളായും ശ്രദ്ധനേടി. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ മുഖമായ ധോണിക്കെതിരെ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ നയിച്ച ഗംഭീർ 2012ലും 2014ലും ടീമിനെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. 2012ലെ ഫൈനലിൽ ധോണി നയിച്ച ചെന്നൈയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കൊൽക്കത്ത ആദ്യ ഐ.പി.എൽ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
കളിക്കളത്തിലെ പഴയ പോരാട്ടങ്ങളും ഇരുവരെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളും തുടരുന്നതിനിടെയാണ് വെല്ലിങ്ടണിൽനിന്നുള്ള പുതിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ധോണിയുടെ ജഴ്സിയിൽ ഗംഭീർ ഒപ്പിടുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധനേടുകയാണ്.