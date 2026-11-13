'അൺപ്ലേയബിൾ ഡെലിവറികളില്ല'; കോഹ്ലിയെയും രോഹിത്തിനെയും ഉന്നമിട്ട് ഗംഭീർ, ബാറ്റിങ് തകർച്ചയിൽ അതൃപ്തിtext_fields
മൗണ്ട് മൗൻഗനൂയി: ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ നാലാം ഏകദിനത്തിലെ നാണംകെട്ട തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീർ. മാറ്റ് ഹെൻറിയുടെ പന്തുകൾ കളിക്കാൻ കഴിയാത്തവയായിരുന്നില്ലെന്നും ബാറ്റർമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ പിഴവുകളാണ് കൂട്ടത്തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്നും ഗംഭീർ തുറന്നടിച്ചു. രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ തുടങ്ങിയ മുൻനിര താരങ്ങളുടെ മോശം പ്രകടനവും പരിശീലകനെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്.
ന്യൂസീലൻഡ് ഉയർത്തിയ 334 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ വെറും 89 റൺസിനാണ് പുറത്തായത്. 244 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ തോൽവിയായിരുന്നു ഫലം. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ മാറ്റ് ഹെൻറി രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ എന്നിവരെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയുടെ തകർച്ച തുടങ്ങിയത്.
മത്സരശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട ഗംഭീർ, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ കളിക്കാൻ കഴിയാത്ത പന്തുകളില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ആദ്യ പത്ത് ഓവറുകൾ അതിജീവിക്കാനായിരുന്നു ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും ഹെൻറി മികച്ച ഏരിയകളിൽ പന്തെറിഞ്ഞെങ്കിലും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർക്ക് കഴിയണമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
90 റൺസിനടുത്ത് പുറത്താകുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ലോകകപ്പിന് സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ മാനസികമായും സാങ്കേതികമായും താരങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്നും ഗംഭീർ വ്യക്തമാക്കി.
നാലാം ഏകദിനത്തിലെ തോൽവി മാത്രമല്ല പരിശീലകനെ അലട്ടുന്നത്. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് നിര തകർന്നിരുന്നു. അന്ന് 111 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ ഏഴ് വിക്കറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായത്. ഡക്ക്വർത്ത് ലൂയിസ് നിയമപ്രകാരം മത്സരം ജയിച്ചെങ്കിലും ബാറ്റിങ് നിരയുടെ പ്രകടനം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ 35-40 റൺസെങ്കിലും വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ നേടാൻ കഴിയണം. ടീമിന് അനുഭവസമ്പത്തുണ്ടെന്നും അവസാന മത്സരത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങളോട് മികച്ച രീതിയിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ന്യൂസീലൻഡ് 333 റൺസ് നേടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ബൗളിങ് നിരയെ പൂർണമായി കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഗംഭീർ തയ്യാറായില്ല. വിൽ യങ്ങിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് മത്സരത്തിൽ നിർണായകമായതെന്ന് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. ചില ക്യാച്ചുകൾ കൈവിട്ടത് ടീമിന് തിരിച്ചടിയായെന്നും അതിന്റെ വില നൽകേണ്ടിവന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ആക്വിബ് നബിയുടെ ബൗളിങ്ങിനെ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ച ഗംഭീർ, ബൗളിങ് യൂണിറ്റിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പന്തിന്റെ സീം ചലനത്തെ നേരിടുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർ പരാജയപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നായിരുന്നു ഗംഭീറിന്റെ മറുപടി. പന്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യതിയാനമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ശരിയായ ലൈനിലും ലെങ്തിലും പന്തെറിഞ്ഞതാണ് ബാറ്റർമാർക്ക് വെല്ലുവിളിയായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്രീസിൽ ഉറച്ചുനിന്ന് കളിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് പ്രശ്നമായതെന്നും ഗംഭീർ നിരീക്ഷിച്ചു.
അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും 2-1ന് മുന്നിലാണ്. അവസാന മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി പരമ്പര സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ഇനി ഗംഭീറിനും സംഘത്തിനും മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം.