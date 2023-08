മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വെങ്കടരമണ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീം കോച്ച്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ പരിശീലകനായി ഇന്ത്യന്‍ താരം എം. വെങ്കടരമണയെ നിയോഗിച്ചു. മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ പേസ് ബൗളറും മലയാളിയുമായ ടിനു യോഹന്നാന് പകരമാണ് തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓഫ് സ്പിന്നറെ രണ്ടുവർഷത്തേക്ക് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ നിയമിച്ചത്. 2020 ജൂണിലായിണ് ടിനു യോഹന്നാൻ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ പരിശീലകനായത്. 2021 മുതല്‍ 2023 വരെ തമിഴ്‌നാട് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ പരിശീലകനായിരുന്ന വെങ്കടരമണ ദീര്‍ഘകാലം സിംഗപ്പൂര്‍ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിം കോച്ചായിരുന്നു. 2022 ദുലീപ് ട്രോഫിയില്‍ ദക്ഷിണ മേഖലയെ പരിശീലിപ്പിച്ചതും ഇദ്ദേഹമാണ്. 75 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച താരം 247 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. 30 ലിസ്റ്റ് എ മത്സരങ്ങളില്‍നിന്ന് 36 വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി. 1987-88 സീസണിലാണ് വെങ്കടരമണ ആദ്യമായി രഞ്ജി ട്രോഫിയില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. അരങ്ങേറ്റ സീസണില്‍തന്നെ വെറും എട്ട് മത്സരങ്ങളില്‍നിന്ന് 35 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തി വെങ്കടരമണ അത്ഭുതപ്രകടനത്തോടെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരില്‍ ഒന്നാമതെത്തി. അതില്‍ എട്ടു വിക്കറ്റുകള്‍ നേടിയത് റെയില്‍വേസിനെതിരായ ഫൈനലിലൂടെയാണ്. വെങ്കടരമണയുടെ കരുത്തില്‍ തമിഴ്‌നാട് കിരീടം നേടുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രകടനത്തിന്റെ മികവില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റിലും ഒരു ഏകദിനത്തിലും മാത്രമാണ് കളിക്കാനായത്. പുതിയ സീസണ്‍ ഒക്ടോബറില്‍ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലൂടെ തുടങ്ങും. പിന്നാലെ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി, രഞ്ജി ട്രോഫി എന്നീ ടൂര്‍ണമെന്‍റുകളും നടക്കും. Show Full Article

Former Indian player Venkataramana is the coach of the Kerala cricket team