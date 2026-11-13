അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാ കപ്പ്; ഇന്ത്യ–പാക് കലാശപ്പോരിന് കാത്ത് പ്രവാസികൾ

അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാ കപ്പ്; ഇന്ത്യ–പാക് കലാശപ്പോരിന് കാത്ത് പ്രവാസികൾtext_fields
മസ്കത്ത്: ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ചിരവൈരികളായ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും വീണ്ടും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ ഒമാനിലെ പ്രവാസി ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കിടയിൽ ആവേശം. അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഫൈനലിൽ നാളെ ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടും. ആമിറാത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ രാവിലെ ഒമ്പതിനാണ് മത്സരം. പ്രവേശനം സൗജന്യമാണെന്നത് ആരാധകർക്ക് കൂടുതൽ ആവേശം പകരുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്താന്റെയും യുവതാരങ്ങൾ കിരീടത്തിനായി മാറ്റുരക്കുമ്പോൾ ഒമാനിലെ പ്രവാസികൾക്കും മത്സരം ആഘോഷമാകും. ക്രിക്കറ്റിനെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന ഇന്ത്യൻ, പാകിസ്താൻ പ്രവാസികൾക്ക് സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ യുവതാരങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണിത്. കുടുംബസമേതം സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തി മത്സരം ആസ്വദിക്കാനും സൗജന്യ പ്രവേശനം അവസരമൊരുക്കുന്നു.
സെമിഫൈനലിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്താണ് ഇരുടീമുകളും കലാശപ്പോരിന് യോഗ്യത നേടിയത്. ആദ്യ സെമിയിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് തകർത്താണ് പാകിസ്താൻ ഫൈനലിലെത്തിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ബംഗ്ലാദേശ് 138 റൺസിന് പുറത്തായി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പാകിസ്താൻ 21.5 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. ബൗളിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും ഒരുപോലെ മികവ് പുലർത്തിയ പാകിസ്താൻ ഫൈനലിന് മുമ്പ് മികച്ച ആത്മവിശ്വാസം നേടി.
രണ്ടാം സെമിയിൽ അഫ്ഗാനിസ്താനെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ ഫൈനലിലെത്തിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അഫ്ഗാനിസ്താൻ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 227 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ 36.5 ഓവറിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഇന്ത്യൻ നായകൻ ലക്ഷ്യ റായ്ചന്ദാനിയുടെ മികച്ച ബാറ്റിങ്ങും ആര്യവീർ സെവാഗിന്റെ അർധസെഞ്ച്വറിയും വിജയത്തിൽ നിർണായകമായി.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ മൂന്ന് വിക്കറ്റിന്റെ വിജയം പാകിസ്താനൊപ്പമായിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 208 റൺസിന് പുറത്തായപ്പോൾ പാകിസ്താൻ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ തോൽവിക്ക് പകരം വീട്ടി കിരീടം സ്വന്തമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാകും ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുക. അതേസമയം, ഇന്ത്യക്കെതിരായ വിജയം ആവർത്തിച്ച് കിരീടം നിലനിർത്താനാണ് പാകിസ്താന്റെ ശ്രമം.
ലക്ഷ്യ രാജേഷ് റായ്ചന്ദാനിയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ നായകൻ. ഫർഹാൻ യൂസഫാണ് പാകിസ്താനെ നയിക്കുന്നത്. ഇരുടീമുകളിലും മികച്ച യുവതാരങ്ങളുള്ളതിനാൽ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പതിപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ച് പാകിസ്താനായിരുന്നു കിരീടം നേടിയത്. ഇത്തവണയും കിരീടം നിലനിർത്താനായാൽ പാകിസ്താന് അത് വലിയ നേട്ടമാകും. എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ തോൽവിക്ക് മറുപടി നൽകി കിരീടം ഉയർത്താനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം.
എട്ട് ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യ, പാകിസ്താൻ, അഫ്ഗാനിസ്താൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, നേപ്പാൾ, യു.എ.ഇ, മലേഷ്യ എന്നീ ടീമുകളാണ് മത്സരിച്ചത്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ഒമാൻ വേദിയാകുന്നത് പ്രവാസി ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കും വലിയ ആവേശമാണ്. ഇന്ത്യ–പാക് ഫൈനലിനായി ആമിറാത്തിൽ ആരാധകർ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ ഒമാനിലെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്ക് നാളത്തെ ദിവസം ആവേശകരമാകും.