'സാൻഡ്പേപ്പർഗേറ്റ്' വിവാദം വീണ്ടും കത്തുന്നു; പുനരന്വേഷണമില്ല, ശിക്ഷയുമില്ല; താരങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തുറന്നുപറയാം!text_fields
മെൽബൺ: ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിനെ പിടിച്ചുലച്ച 2018-ലെ 'സാൻഡ്പേപ്പർഗേറ്റ്' പന്ത് ചുരണ്ടൽ വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട താരങ്ങൾക്കും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിനും തങ്ങളുടെ ഭാഗം രഹസ്യമായി തുറന്നുപറയാൻ സ്വതന്ത്ര വേദിയൊരുക്കുമെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബുധനാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് ബോർഡ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. മുൻ ഓപ്പണർ ഉസ്മാൻ ഖവാജയുടെ പുതിയ ആത്മകഥയിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പിന്നാലെ വിവാദം വീണ്ടും സജീവമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഈ നീക്കം. എന്നാൽ, ഈ വേദി സാൻഡ്പേപ്പർഗേറ്റ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയൊരു അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള മാർഗമായിരിക്കില്ലെന്നും ആർക്കെതിരെയും നടപടിയെടുക്കാനല്ല ഇതെന്നും ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വിവാദങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാനുള്ള 'സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ'; ഡേവിഡ് ബൂൺ
ഏകദേശം ഒരു ദശാബ്ദത്തോളമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിനെ വേട്ടയാടുന്ന ഈ വിവാദത്തിന് ഒരു വിരാമമിടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ചെയർമാൻ ഡേവിഡ് ബൂൺ പറഞ്ഞു. 'ഏകദേശം പത്ത് വർഷമായി ഈ സംഭവത്തിന്റെ അലയൊലികൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ചർച്ചകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ്. ഇത് കളിയിൽ നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ,' ഡേവിഡ് ബൂൺ പറഞ്ഞു. 'പഴയ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വിചാരണ ചെയ്യാനല്ല ഈ വേദി. തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാന്യമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അത് പങ്കുവെക്കാനും ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന് അത് കേൾക്കാനുമുള്ള അവസരമാണിത്', അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി കേൾക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ കഥകൾ'; ടോഡ് ഗ്രീൻബെർഗ്
2018-ൽ കേപ്ടൗണിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി വ്യത്യസ്തവും പരസ്പരവിരുദ്ധവുമായ നിരവധി വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് പുറത്തുവന്നതെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ സി.ഇ.ഒ ടോഡ് ഗ്രീൻബെർഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി ടീം കെട്ടിപ്പടുത്ത സംസ്കാരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. എന്നാൽ സാൻഡ്പേപ്പർഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ വേദന ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. സ്വതന്ത്രവും സുരക്ഷിതവും സ്വകാര്യവുമായ ഒരു വേദിയിൽ എല്ലാവർക്കും തങ്ങളുടെ ഭാഗം പറയാനുള്ള അവസരമാണിത്. ഇതൊരു പുനരന്വേഷണമോ ശിക്ഷാ നടപടിക്കുള്ള നീക്കമോ അല്ല', ഗ്രീൻബെർഗ് വ്യക്തമാക്കി.
ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കില്ലെന്നും അത് പൂർണമായും ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണെന്നും സി.ഇ.ഒ പറഞ്ഞു. നിർണായകമായ മത്സരങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി താരങ്ങൾക്ക് മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാനാണ് ബോർഡ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.