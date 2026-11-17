പന്ത് ചുരണ്ടലിൽ മൗനം വെടിയാൻ ബാൻക്രോഫ്റ്റ്; പ്രസ്താവന ഈ ആഴ്ചയുണ്ടായേക്കുംtext_fields
മെൽബൺ: ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ 2018-ലെ പന്ത് ചുരണ്ടൽ വിവാദത്തിൽ ആസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണർ കാമറൂൺ ബാൻക്രോഫ്റ്റ് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഉസ്മാൻ ഖവാജയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ വിവാദം വീണ്ടും ആളിക്കത്തിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് താരം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറയാൻ ആലോചിക്കുന്നതെന്നാണ് സിഡ്നി മോണിങ് ഹെറാൾഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
നേരത്തെ, ബാൻക്രോഫ്റ്റ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, നിലവിൽ സംഭവത്തിൽ വിശദമായി സംസാരിക്കന്നതിനെ കുറിച്ച് ബാൻക്രോഫ്റ്റ് ആലോചിക്കുകയാണെന്നും അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയേക്കാമെന്നുമാണ് സൂചന. “അദ്ദേഹം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പുറത്തുവിടുമോ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്,” ബാൻക്രോഫ്റ്റിന്റെ മാനേജരായ ബെൻ ടിപ്പെറ്റ് സിഡ്നി മോർണിങ് ഹെറാൾഡിനോട് പറഞ്ഞു.
ബാൻക്രോഫ്റ്റ് 2018ലെ പന്ത് ചുരണ്ടൽ വിവാദത്തിൽ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിരുന്നു. സാൻഡ്പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പന്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ താരം ക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങിയതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തായത്. തുടർന്ന് താരത്തിന് ഒമ്പത് മാസം വിലക്കും അന്നത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനും ഡേവിഡ് വാർണർക്കും വിലക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്നു. പിന്നീട് താരം ആസ്ട്രേലിയൻ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നെങ്കിലും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല.
അതേസമയം, ഉസ്മാൻ ഖവാജ പന്ത് ചുരുണ്ടലിൽ അന്നത്തെ ആസ്ട്രേലിയൻ എല്ലാവർക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെ വിവാദം സജീവ ചർച്ചയായി മാറിയത്. ഖവാജയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ ഡേവിഡ് വാർണർ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ ടീമിലെ പ്രധാന ബൗളർമാരായ പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് എന്നിവർ ഈ വാദത്തെ തള്ളി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി പുതിയ അന്വേഷണങ്ങളോ പഴയ കാര്യങ്ങളുടെ പുനപരിശോധനയോ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആസ്ട്രേലിയ നിലപാട്. അന്നത്തെ അന്വേഷണം വ്യാജമാണോ എന്ന സംശയം വാർണർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബാൻക്രോഫ്റ്റ് കൂടി മൗനം വെടിഞ്ഞാൽ അത് ക്രിക്കറ്റ് ആസ്ട്രേലിയയെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയേക്കും എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.