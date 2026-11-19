ബാറ്റ് വെച്ചില്ല, സ്റ്റംപ് പറന്നു! മൂന്നാം പന്തിൽ കിവീസ് ക്യാപ്റ്റനെ മടക്കി ബുമ്ര; തകർച്ചയിൽനിന്ന് ന്യൂസീലൻഡിനെ കരകയറ്റി നിക്കോൾസ്–ഫിലിപ്സ് സഖ്യംtext_fields
വെല്ലിങ്ടൻ: വെല്ലിങ്ടൻ: ആദ്യ ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിൽതന്നെ ന്യൂസീലൻഡ് നായകൻ ടോം ലാഥത്തിന്റെ കുറ്റി തെറിപ്പിച്ച് ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര വരവറിയിച്ചു. പിന്നാലെ ബുമ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പേസ് നിര ആഞ്ഞടിച്ചതോടെ കിവീസ് ബാറ്റിങ് നിര ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നടിഞ്ഞു. വെറും 70 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായ ന്യൂസീലൻഡിനെ ഹെൻറി നിക്കോൾസും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സും ചേർന്ന് കരകയറ്റി. ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും തീർത്ത ഉറച്ച കൂട്ടുകെട്ടോടെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ആതിഥേയർ, ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യദിനം ചായക്ക് പിരിയുമ്പോൾ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 140 റൺസെന്ന നിലയിലാണ്.
70 റൺസിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആതിഥേയരെ ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഒത്തുചേർന്ന നിക്കോൾസും ഫിലിപ്സുമാണ് കൂടുതൽ തകർച്ചയിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ചത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് പുറത്താകാതെ 70 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 135 പന്തിൽ 66 റൺസുമായി നിക്കോൾസും 66 പന്തിൽ 42 റൺസുമായി ഫിലിപ്സും ക്രീസിലുണ്ട്. നിക്കോൾസിന്റെ ഇന്നിങ്സിൽ എട്ട് ബൗണ്ടറികളും ഫിലിപ്സിന്റെ ഇന്നിങ്സിൽ ഏഴ് ബൗണ്ടറികളുമുണ്ട്.
ടോസ് നേടി ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്ന തുടക്കമായിരുന്നു ബുമ്രയുടേത്. ആദ്യ ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിൽതന്നെ ന്യൂസീലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ടോം ലാഥത്തെ (0) ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി. പുറത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് കരുതി ലാഥം ബാറ്റ് ഉയർത്തിവിട്ട പന്ത് അകത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് സ്റ്റംപിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽതന്നെ ആതിഥേയർക്ക് കനത്ത പ്രഹരമായി ഈ പുറത്താകൽ.
പിന്നാലെ ഡെവൺ കോൺവേയെ (4) അംശുൽ കംബോജ് മടക്കിയതോടെ ന്യൂസീലൻഡ് 12 റൺസിന് രണ്ട് വിക്കറ്റെന്ന നിലയിലായി. മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ നിക്കോൾസിനൊപ്പം 39 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് രചിൻ രവീന്ദ്ര (15) തിരിച്ചുവരവിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആകാശ് ദീപിന്റെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തിന് ക്യാച്ച് നൽകി മടങ്ങി.
തുടർന്നെത്തിയ ഡാരിൽ മിച്ചലിനെ (1) പുറത്താക്കാൻ ബുമ്ര ഒരുക്കിയ തന്ത്രവും ഫലം കണ്ടു. ഷോർട്ട് ലെഗിൽ ഫീൽഡറെ നിലനിർത്താൻ ഗില്ലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ബുമ്ര, തൊട്ടുപിന്നാലെ മിച്ചലിനെ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിന്റെ കൈകളിലെത്തിച്ചു. ഇതോടെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പിരിയുമ്പോൾ ന്യൂസീലൻഡ് നാലിന് 60 എന്ന നിലയിലായി.
ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവും ബുമ്രയുടെ ആക്രമണം തുടർന്നു. ടോം ബ്ലണ്ടലിനെ (5) സ്ലിപ്പിൽ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ കൈകളിലെത്തിച്ചതോടെ ആതിഥേയർ 70 റൺസിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രതിസന്ധിയിലായി. എന്നാൽ, അവിടെനിന്ന് നിക്കോൾസും ഫിലിപ്സും ക്ഷമയോടെ ഇന്നിങ്സ് പടുത്തുയർത്തിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് വേട്ടയ്ക്ക് താൽക്കാലിക വിരാമമായി.
പന്തിന്റെ പുതുമ കുറഞ്ഞതോടെ ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയുടെ മൂർച്ചയും കുറഞ്ഞു. ബുമ്രയ്ക്കൊപ്പം സമ്മർദം നിലനിർത്താൻ മറ്റ് ബോളർമാർക്ക് സാധിച്ചില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയുടെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത പന്തുകളാണ് ന്യൂസീലൻഡിന് ആശ്വാസമായത്. എട്ട് ഓവറിൽ 35 റൺസ് വഴങ്ങിയ പ്രസിദ്ധിന് വിക്കറ്റൊന്നും നേടാനായില്ല. പേസർമാരെ സഹായിക്കുന്ന പിച്ചിൽ പന്തിന്റെ ലെങ്ത് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ താരത്തിന് സാധിച്ചില്ല.
അതേസമയം, അംശുൽ കംബോജ് 39 റൺസ് വഴങ്ങിയും ആകാശ് ദീപ് 22 റൺസ് വഴങ്ങിയും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. 12 ഓവറിൽ 31 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുനൽകി മൂന്ന് വിക്കറ്റെടുത്ത ബുമ്രയാണ് ഇന്ത്യൻ ബോളിങ്ങിലെ താരം.
തുടക്കത്തിൽ മത്സരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായും ഇന്ത്യയുടെ കൈകളിലായിരുന്നെങ്കിലും നിക്കോൾസ്–ഫിലിപ്സ് കൂട്ടുകെട്ട് കളിയുടെ ഗതി മാറ്റി. അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയതിന്റെ മുൻതൂക്കം നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇന്നിങ്സ് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയാണ് കിവീസിന്റെ ലക്ഷ്യം.