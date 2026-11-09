രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് സമനിലയിൽ; ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്

രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് സമനിലയിൽ; ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്text_fields
സിൽഹെറ്റ്: അവസാന ദിനം വരെ ആവേശം നിറഞ്ഞ പോരാട്ടം. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ തോൽവി ഒഴിവാക്കി ബംഗ്ലാദേശ് സമനില പിടിച്ചു. അഞ്ചാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 184 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു ആതിഥേയർ. 369 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ബംഗ്ലാദേശിന് ജയിക്കാൻ 185 റൺസ് കൂടി വേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിലും ശേഷിച്ച സമയത്ത് വിക്കറ്റുകൾ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് സമനില ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ എട്ട് വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ച വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇതോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര 1-0ന് സ്വന്തമാക്കി.
ഹൃദോയിയുടെ റെക്കോർഡ് ഇരട്ട സെഞ്ച്വറിയിൽ തുടക്കം
ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 356 റൺസിന് പുറത്തായി. തുടക്കത്തിൽ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും അമീർ ജാംഗുവിന്റെ സെഞ്ച്വറിയും കെവിൻ വിക്കാമിന്റെ 61 റൺസും ടീമിന് കരുത്തായി. ജാംഗു 133 റൺസെടുത്തു. ബംഗ്ലാദേശിനായി ഹസൻ മഹ്മൂദ് ആറ് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ബംഗ്ലാദേശും തുടക്കത്തിൽ പതറി. എന്നാൽ തൗഹിദ് ഹൃദോയിയുടെ അസാധാരണ ഇന്നിങ്സാണ് ടീമിനെ കരകയറ്റിയത്. 359 പന്തിൽ 242 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ഹൃദോയ് 22 ഫോറും 11 സിക്സും നേടി. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ തന്റെ ആദ്യ സെഞ്ച്വറി തന്നെ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറിയാക്കി മാറ്റിയ താരം ബംഗ്ലാദേശിനായി ടെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറും സ്വന്തമാക്കി.ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സിൽ 11 സിക്സുകൾ നേടിയതിലൂടെ ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് താരത്തിന്റെ ഇന്നിങ്സിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സുകളെന്ന റെക്കോർഡും ഹൃദോയിക്ക് ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികവിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 386 റൺസെടുത്തു. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെക്കാൾ 30 റൺസിന്റെ ലീഡും നേടി.
ഹോഡ്ജിന്റെ സെഞ്ച്വറിയിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് കൂറ്റൻ ലീഡ്
രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് മികച്ച ബാറ്റിങ് പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. കവേം ഹോഡ്ജിന്റെ 142 റൺസും കെവിൻ വിക്കാമിന്റെ 78 റൺസും ടീമിന് കരുത്തായി. 398/6 എന്ന സ്കോറിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തു.ഇതോടെ ബംഗ്ലാദേശിന് മുന്നിൽ 369 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യമെത്തി. അവസാന ദിനത്തിൽ രണ്ടര സെഷനുകൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ലക്ഷ്യം പിന്തുടരുക ബംഗ്ലാദേശിന് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.
മുഷ്ഫിഖുറിന് 7,000 റൺസ്; ഹൃദോയിക്കും അർധസെഞ്ച്വറി
ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ബംഗ്ലാദേശിന് തുടക്കത്തിൽ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. എന്നാൽ തൗഹിദ് ഹൃദോയിയും മുഷ്ഫിഖുർ റഹീമും ചേർന്ന് ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയി. ഹൃദോയ് 82 റൺസെടുത്തപ്പോൾ മുഷ്ഫിഖുർ 49 റൺസുമായി നിർണായക പിന്തുണ നൽകി.ഈ ഇന്നിങ്സിനിടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 7,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ബംഗ്ലാദേശ് താരമെന്ന നേട്ടം മുഷ്ഫിഖുർ സ്വന്തമാക്കി. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് സ്പിന്നർ ജോമൽ വാറിക്കനും മത്സരത്തിൽ ശ്രദ്ധേയ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ 100-ാം വിക്കറ്റ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി.ഹൃദോയ് പുറത്തായതോടെ ബംഗ്ലാദേശിന് വീണ്ടും സമ്മർദമുണ്ടായെങ്കിലും ലിറ്റൺ ദാസും മെഹിദി ഹസൻ മിറാസും ചേർന്ന് ശേഷിച്ച സമയം ബാറ്റ് ചെയ്തു. ഒടുവിൽ 59 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 184 റൺസെന്ന നിലയിൽ കളി അവസാനിച്ചു.