ഏഷ്യ കപ്പ് റൈസിങ് സ്റ്റാർസ്: 333 പിന്തുടർന്ന് 26ന് പുറത്ത്; നേപ്പാളിനെ തരിപ്പണമാക്കി ഇന്ത്യtext_fields
ദോഹ: എ.സി.സി റൈസിങ് സ്റ്റാർ ഏഷ്യ കപ്പിൽ നേപ്പാളിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് കൂറ്റൻ ജയം. ദോഹയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ 306 റൺസിന്റെ വിജയമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം സ്വന്തമാക്കിയത്. മത്സരത്തിലുടനീളം ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വമ്പൻ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 333 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന നേപ്പാൾ 26 റൺസിന് പുറത്തായി. ബാറ്റിങ്ങിൽ തിലക് വർമയും കുമാർ കുശാഗ്രയും സെഞ്ച്വറി അടിച്ച് തിളങ്ങിയപ്പോൾ ബൗളിങ്ങിൽ പ്രിൻസ് യാദവും ഹർഷിത് റാണയും താണ്ഡവമാടി.
മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കം പിഴച്ചിരുന്നു. പത്ത് ഓവറുകൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ അഭിഷേക് ശർമ (ഒമ്പത്), വൈഭവ് സൂര്യവംശി (26), ആയുഷ് ബദോണി (രണ്ട്) എന്നിവരെ നഷ്ടമായി. എന്നാൽ അതോടെ ഒന്നിച്ച തിലക് - കുശാഗ്ര സഖ്യം ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി കൂട്ടുകെട്ടുയർത്തി ഇന്ത്യൻ ടീമിന് പുതുജീവൻ നൽകി. ഇരുവരും നാലാം വിക്കറ്റിൽ 206 റൺസാണ് ചേർത്തത്.
പിന്നാലെ ലളിത് രാജ്ബാൻഷിയുടെ പന്തിൽ കുശാഗ്രയും രണ്ട് ഓവറുകൾക്ക് ശേഷം നന്ദൻ യാദവിന് വിക്കറ്റ് നൽകി തിലക് വർമ്മയും മടങ്ങി. 103 പന്തിൽ അഞ്ച് സിക്സറുകളും പത്ത് ഫോറുകളും അടക്കം 117 റൺസായിരുന്നു കുശാഗ്ര യുടെ മടക്കം. 113 പന്തുകൾ നേരിട്ട തിലക് നാല് ഫോറുകളും ആറ് സിക്സറുകളും നേടിയാണ് തിരികെ നടന്നത്. പിന്നാലെത്തിയവർക്ക് കാര്യമായി സംഭാവന ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതോടെ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് 332 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിച്ചു.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ നേപ്പാളിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞു. വെറും റൺസ് ചേർക്കുന്നതിനിടെ നേപ്പാളിന് നാല് വിക്കറ്റുകളാണ് നഷ്ടമായത്. പിന്നീട് എത്തിയ ബാറ്റർമാർക്കും ഇന്ത്യൻ ബൗളിങ്ങിന് മുന്നിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതോടെ 11.3 ഓവറിൽ നേപ്പാൾ താരങ്ങളെല്ലാം കൂടാരം കയറി. ആറ് റൺസ് വീതമെടുത്ത റാഷിദ് ഖാനും പവൻ ശറഫുമാണ് നേപ്പാൾ നിരയിലെ ടോപ് സ്കോർമാർ. അഞ്ച് താരങ്ങളാണ് പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായത്.
ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രിൻസ് യാദവ് അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ ഹർഷിത് റാണ നാല് വിക്കറ്റുകളും നേടി. ഷഹബാസ് അഹമ്മദ് ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.