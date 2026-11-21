സ്വർണമുയർത്തിയ കൈയിൽ ഇനി ഭാരമുയരില്ലtext_fields
ക്വാലാലംപൂർ: നാലു മാസം മുമ്പ് നടന്ന ഗ്ലാസ്ഗോ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ 345 കിലോ ഭാരമുയർത്തിയ മുഹമ്മദ് ഹാഫിസുദ്ദീൻ റോസ്ലിന്റെ കൈകൾ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും എന്നന്നേക്കുമായി വേർപെട്ടു. ഇനി ആ കൈകൾ ഭാരമുയർത്തില്ല, പോഡിയത്തിൽ നിന്നും സ്വർണമെഡൽ ആകാശത്തേക്കുയർത്തുകയുമില്ല. ഗെയിംസ് വേദിയിൽ അതിശയ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ അഭിമാനമായി മാറിയ 21 കാരൻ, ആശുപത്രിക്കിടക്കയിൽ ആരുടെയും ഉള്ളുനോവുന്ന കാഴ്ചയായി മലർന്നു കിടക്കുകയാണ്.
നവംബർ 16ന് മലേഷ്യയിലെ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിൽ നടന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതിനു പിന്നാലെ ഹാഫിസിന്റെ വലംകൈ മുട്ടിന് മുകളിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു നീക്കിയിരിക്കുന്നു. ഏഴു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന ശസ്ത്രക്രിയയും കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസം പൂർണ ബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് ഹാഫിസും വിജയങ്ങളിലേക്കുള്ള ചിറകായി മാറിയ തന്റെ കൈ നഷ്ടമായ കാര്യം അറിയുന്നത്. അപകടത്തിൽ കൈക്കും കാലിനും തലക്കും ഗുരുതര പരിക്കേറ്റിരുന്നു. തോളിന് മുകളിൽ രക്തം കട്ട പിടിച്ച നിലയിലായി. എല്ലുകൾ നുറുങ്ങുകയും രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന്, ക്വാലാലംപൂർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി കൈ നീക്കം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
2026 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് 88 കിലോ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്ങിൽ ദേശീയ റെക്കോഡും ഗെയിംസ് റെക്കോഡും സ്ഥാപിച്ചായിരുന്നു ഹാഫിസുർറഹ്മാൻ സ്വർണം നേടിയത്.
മലേഷ്യയുടെ ഭാവിതാരമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹാഫിസ് 2028 ലോസ് ആഞ്ജലസ് ഒളിമ്പിക്സിനായുള്ള തയാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് നിർഭാഗ്യമായി അപകടമെത്തി കരിയറിനും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പായി മാറുന്നത്.
മലേഷ്യൻ കായിക സമൂഹത്തെ തന്നെ വാർത്ത ഞെട്ടിച്ചു. ചികിത്സാ ചെലവുകൾ സർക്കാറും ദേശീയ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലുമാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. ‘അദ്ദേഹം ഉണർന്നു. ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു’ -ഹാഫിസിനെ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ച മലേഷ്യൻ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.
പരിക്കിൽനിന്ന് പൂർണമുക്തി നേടിയ ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ എല്ലാ സഹായവുമായി മലേഷ്യൻ സർക്കാറും രംഗത്തുണ്ട്.