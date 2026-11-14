വിജയ് മർച്ചന്റ് ട്രോഫി; കേരള ടീമിൽ അയാൻ അഹമ്മദ്

വിജയ് മർച്ചന്റ് ട്രോഫി; കേരള ടീമിൽ അയാൻ അഹമ്മദ്text_fields
തലശ്ശേരി: നവംബർ 14 മുതൽ ഡിസംബർ എട്ട് വരെ ഗ്വാളിയോർ, മധ്യപ്രദേശിൽ നടക്കുന്ന 16 വയസിന് താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ ബി.സി.സി.ഐ വിജയ് മർച്ചന്റ് ട്രോഫിയിൽ (ത്രിദിന ടൂർണമെന്റ്) പങ്കെടുക്കുന്ന കേരള ടീമിലേക്ക് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ അയാൻ അഹമ്മദ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വിശാൽ ജോർജ്ജാണ് കേരള ക്യാപ്റ്റൻ. വലം കൈയൻ ഓപ്പണിങ്ങ് ബാറ്ററും വലം കൈയ്യൻ ലെഗ് സ്പിന്നറുമായ അയാൻ അഹമ്മദ് ഇതാദ്യമായാണ് ബി.സി.സി.ഐ ടൂർണമെൻറിനുള്ള കേരള ടീമിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത്.
എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എ യിൽ നവംബർ 14 ന് ജമ്മു ആൻ്റ് കശ്മീരുമായും,19 ന് ആന്ധ്രയുമായും, 25 ന് തമിഴ്നാടുമായും, 30 ന് ഡൽഹിയുമായും, ഡിസംബർ ആറിന് മുംബൈയുമായും കേരളം ഏറ്റുമുട്ടും.
അണ്ടർ 14, അണ്ടർ 16 വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ ടൂർണമെൻറുകളിൽ അയാൻ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ചാണ്ഡീഗഡിൽ നടന്ന ഇൻവിറ്റേഷൻ ടൂർണമെൻറിൽ ചാണ്ഡിഗഡിനെതിരെ 55 റൺസെടുത്തു. 2026 ജനുവരിയിൽ നടന്ന 16 വയസിന് താഴെയുളള ആൺകുട്ടികളുടെ ഉത്തരമേഖല അന്തർ ജില്ല ടൂർണമെൻറിനുള്ള ജില്ല ടീം ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു. ആ ടൂർണമെൻറിൽ രണ്ട് സെഞ്ച്വറികൾ നേടി. കോഴിക്കോടിനെതിരെ 173 റൺസും മലപ്പുറത്തിനെതിരെ 103 റൺസുമെടുത്തു. നിലവിൽ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ഇടുക്കി തൊടുപുഴയിലുള്ള ജൂനിയർ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ എ.കെ. രാഹുൽദാസിന്റെയും ഷബിൻ പാഷയുടെയും കീഴിലാണ് പരിശീലനം. തൊടുപുഴ സെൻറ് ജോർജ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയാണ്.
പഴയങ്ങാടി അടുത്തില ജാസ് വില്ലാസിൽ സി. ഷഹീദ് അഹമ്മദിന്റെയും നിമിത മാലികിന്റെയും മകനാണ് അയാൻ അഹമ്മദ്. മുൻ കണ്ണൂർ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഉത്തരമേഖല ടീം ക്രിക്കറ്റ് താരം കൂടിയാണ് പിതാവ് ഷഹീദ് അഹമ്മദ്.