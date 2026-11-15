പരിമിതികൾക്ക് പിടിച്ചുനിർത്താനായില്ല; ഭോപാലിലെ നീന്തൽക്കുളത്തിൽ ആസിമിന്റെ സ്വർണത്തിളക്കം

പരിമിതികൾക്ക് പിടിച്ചുനിർത്താനായില്ല; ഭോപാലിലെ നീന്തൽക്കുളത്തിൽ ആസിമിന്റെ സ്വർണത്തിളക്കംtext_fields
കോഴിക്കോട്: ഇരുകൈകളില്ലാതെ ജനിച്ച ആ ബാലനെ ഒരിക്കൽ ആലുവയിലെ പെരിയാറിന്റെ ഓളങ്ങളാണ് വരവേറ്റത്. അന്ന് ഒരു കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം നീന്തിക്കയറി വിസ്മയിപ്പിച്ച ആസിം വെളിമണ്ണ ഇന്ന് ദേശീയ നീന്തൽക്കുളത്തിൽ സ്വർണവേട്ട തുടരുകയാണ്. ഭോപാലിൽ നടക്കുന്ന 26ാമത് ദേശീയ പാരാ സ്വിമ്മിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മൂന്ന് സ്വർണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ ആസിം, 2028ലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് പാരാലിമ്പിക്സ് എന്ന വലിയ സ്വപ്നത്തിലേക്കും ഒരു ചുവടുകൂടി അടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
എസ്2 വിഭാഗത്തിൽ 100 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ, 50 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ, 50 മീറ്റർ ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഇനങ്ങളിലാണ് ആസിം കേരളത്തിനായി സ്വർണം വാരിക്കൂട്ടിയത്. ഇതോടെ 2023 മുതൽ വിവിധ മത്സരങ്ങളിലായി കേരളത്തിനുവേണ്ടി നേടിയ സ്വർണമെഡലുകളുടെ എണ്ണം 12 ആയി.
എന്നാൽ, മൂന്ന് സ്വർണങ്ങളേക്കാൾ ആസിമിനെ ആവേശത്തിലാക്കുന്നത് മറ്റൊരു നേട്ടമാണ്. 2028ലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് പാരാലിമ്പിക്സിനുള്ള എസ്2 വിഭാഗത്തിലെ യോഗ്യതാസമയമായി പറയുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് 13.77 സെക്കൻഡ് മറികടന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് 10.49 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായി എന്നതാണ് ആ സന്തോഷം.
'അൽഹംദുലില്ലാഹ്...' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ആസിം തന്റെ സ്വർണനേട്ടവും പാരാലിമ്പിക്സ് സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റവും പങ്കുവെച്ചത്.
ജന്മനാ ഇരുകൈകളുമില്ലാത്ത ആസിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീന്തൽ വെറുമൊരു കായികയിനമല്ല, പ്രതിസന്ധികളോട് പൊരുതാനുള്ള വഴികൂടിയാണ്. ആലുവ സ്വദേശി സജി വാളശ്ശേരിയാണ് ആസിമിനെ നീന്തൽ പഠിപ്പിച്ചത്. 2022ൽ പെരിയാറിലൂടെ ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നീന്തിയെത്തി ശ്രദ്ധ നേടിയ ആസിം പിന്നീട് മത്സരവേദികളിലും വിജയക്കൊടി പാറിച്ചു.
തൃശൂരിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന പാരാലിമ്പിക് നീന്തൽ മത്സരത്തിൽ 50, 100 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ, 50 മീറ്റർ ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഇനങ്ങളിൽ സ്വർണം നേടി. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗോൾഡ് കോസ്റ്റിൽ നടന്ന ലോക പാരാ സ്വിമ്മിങ് സീരീസിൽ ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടി സ്വർണം നേടിയതും ആസിമിന്റെ കായികജീവിതത്തിലെ ശ്രദ്ധേയ നേട്ടമാണ്.
സാമൂഹികനീതി വകുപ്പിന്റെ മികച്ച കായികപ്രതിഭക്കുള്ള ഉജ്ജ്വലബാല്യം പുരസ്കാരവും സംസ്ഥാന യുവജന കമീഷന്റെ ആദ്യ യുവപ്രതിഭാ പുരസ്കാരവും ഈ മിടുക്കനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കോഴിക്കോട് വെളിമണ്ണ ആലത്തുകാവിൽ മദ്റസ അധ്യാപകനായ മുഹമ്മദ് ഷഹീദിന്റെയും ജംസീനയുടെയും മകനാണ് ആസിം.
പെരിയാറിലെ ഓളങ്ങളിൽനിന്ന് ദേശീയ നീന്തൽക്കുളത്തിലെ സ്വർണത്തിളക്കത്തിലേക്ക് എത്തിയ ആസിമിന്റെ കണ്ണുകളിപ്പോൾ ലോസ് ആഞ്ചലസിലേക്കാണ്. പാരാലിമ്പിക്സ് വേദിയിലും രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമാകണമെന്ന വലിയ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് നീന്തുകയാണ് ഈ മലയാളി താരം.