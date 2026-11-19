ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാവ് വിദർശ കെ വിനോദിന് സർക്കാർ ജോലിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇരട്ട വെള്ളി മെഡലുകൾ നേടി രാജ്യത്തിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും അഭിമാനമായി മാറിയ ഷൂട്ടിങ് താരം വിദർശ കെ. വിനോദിന് സർക്കാർ ജോലി. സംസ്ഥാന കായിക ഡയറക്ടറേറ്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായാണ് നിയമനം. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി വനിതയെന്ന ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി സ്വദേശിനിക്ക് കായികരംഗത്തെ മികവിനുള്ള അംഗീകാരമായാണ് സർക്കാർ നിയമനം നൽകുന്നത്.
വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതിന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നിയമന ഉത്തരവ് കൈമാറി. കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ ഒന്നിന് ഉത്തരവ് കൈമാറാനായിരുന്നു നേരത്തേ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി വിദർശ വിദേശത്തായിരുന്നതിനാൽ ചടങ്ങ് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു.
2026ൽ ജപ്പാനിലെ ഐച്ചി–നാഗോയയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലാണ് വിദർശ ചരിത്രനേട്ടം കുറിച്ചത്. വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ടീം ഇനത്തിലും 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ ത്രീ പൊസിഷൻ ടീം ഇനത്തിലുമാണ് ഇന്ത്യക്കായി വെള്ളി മെഡലുകൾ നേടിയത്. ആദ്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽതന്നെ രണ്ട് മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ താരം കേരളത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം എഴുതിച്ചേർത്തു.
10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ടീം ഇനത്തിൽ എളവേനിൽ വാളറിവൻ, സോനം ഉത്തം മസ്കർ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് വിദർശ വെള്ളി നേടിയത്. 1898 പോയന്റ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീം ചൈനക്ക് പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഇതോടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ വേട്ടക്ക് തുടക്കമിടുന്നതിലും വിദർശ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. പിന്നാലെ 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ ത്രീ പൊസിഷൻ ടീം ഇനത്തിലും വെള്ളി നേടിയതോടെ നേട്ടം ഇരട്ടിയായി.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തിരുവമ്പാടി തമ്പലമണ്ണ സ്വദേശിനിയായ വിദർശയുടെ ഷൂട്ടിങ് രംഗത്തേക്കുള്ള വരവ് യാദൃച്ഛികമായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളജിൽ പഠിക്കുന്നതിനിടെ നാഷനൽ കാഡറ്റ് കോർപ്സിന്റെ (എൻ.സി.സി) ഭാഗമായാണ് ആദ്യമായി ഷൂട്ടിങ്ങിൽ പരിശീലനം നേടിയത്. പിന്നീട് ഈ രംഗത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച താരം കേരള ടീമിലും ദേശീയ തലത്തിലും സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു.
സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലായിരുന്നു വിദർശയുടെ കായികജീവിതം മുന്നോട്ടുപോയത്. ഷൂട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായ റൈഫിളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുന്നതിനും പരിശീലനത്തിനുമായി കുടുംബത്തിന് വലിയ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടിവന്നു. വായ്പയെടുത്തും മറ്റ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിച്ചുമാണ് വിദർശ രാജ്യാന്തര മത്സരവേദികളിലേക്ക് എത്തിയത്. കോവിഡ് കാലത്ത് പരിശീലനം മുടങ്ങിയതും തിരിച്ചടിയായി. എന്നാൽ, പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഷൂട്ടിങ് ഉപേക്ഷിക്കാതെ മുന്നോട്ടുപോയ താരം ഒടുവിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ നേട്ടത്തിലെത്തി.
കായിക പരിശീലകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പിന്തുണയും വിദർശയുടെ വളർച്ചയിൽ നിർണായകമായി. കോഴിക്കോട് റൈഫിൾ ക്ലബിൽ പരിശീലനം ആരംഭിച്ച താരം പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരം, ഭോപാൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും പരിശീലനം നടത്തി. ദേശീയ തലത്തിലെ കടുത്ത മത്സരങ്ങൾ മറികടന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.