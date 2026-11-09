‘ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സമ്മാനം കിട്ടുന്നത്!’; തൊഴിലുടമ നൽകിയ ദീപാവലി ബോണസിൽ കണ്ണുനിറഞ്ഞ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ദീപാവലി എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ചെറിയ സമ്മാനങ്ങളും ഊഷ്മളമായ വാക്കുകളും കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർക്ക് ഈ ദീപാവലി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്തതായി മാറി. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായ ആഘോഷങ്ങൾ വിലകൂടിയ സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ വലിയ പാർട്ടികളെക്കുറിച്ചോ അല്ല. മറിച്ച് താൻ വിലപ്പെട്ടവനാണെന്ന് തോന്നുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, ആരെങ്കിലും തന്നെ ഓർത്തതിനെക്കുറിച്ചുമാണ്.
തന്റെ തൊഴിലുടമയിൽ നിന്ന് ദീപാവലി സമ്മാനമായും ബോണസായും ലഭിച്ചത് അഭിമാനത്തോടെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവറുടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. ആ മനുഷ്യന്റെ പരിശുദ്ധിയും ലാളിത്യവും നിഷ്കളങ്കതയും കൊണ്ടാണ് ഈ വിഡിയോ ഇത്രയധികം ശ്രദ്ധ നേടിയത്. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി എനിക്ക് ഒരു സമ്മാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു.
ഒരേ തൊഴിലുടമയുടെ കീഴിൽ പത്ത് വർഷത്തിലധികം ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം ലഭിച്ച സമ്മാനങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവേശം കാണുന്നവരിലേക്കും പടരുന്നതാണ്. സമ്മാനങ്ങളുടെ വിലയല്ല ഈ നിമിഷത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതാക്കുന്നത്, മറിച്ച് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സന്തോഷമാണ്. ട്രക്ക് ഡ്രൈവറുടെ വാക്കുകൾ ആളുകൾ നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് ഏറ്റെടുത്തത്.
അദ്ദേഹം ഒരു ബാഗ് തുറന്ന് ഒരു ജോടി നീല ജീൻസും ഒരു ചെക്കേർഡ് ഷർട്ടും പുറത്തെടുക്കുന്നു. പിന്നീട് തന്റെ ഷർട്ടിന്റെ മുൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് 1000 രൂപയുള്ള ഒരു കവർ എടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സ് ഉള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ആവേശഭരിതനാകുന്നത്. ഇനിയും കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും,വീഡിയോ നീണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നിർത്തുന്നു.
ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ആയിരിക്കുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള ജോലിയല്ല. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും അകന്ന് കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ജോലിയാണിത്. ഒരേ തൊഴിലുടമക്ക് വേണ്ടി പതിറ്റാണ്ടിലേറെ ജോലി ചെയ്ത ഒരാൾക്ക്, ഉത്സവ ബോണസും സമ്മാനങ്ങളും ഒരു സാധാരണ വാർഷിക ആചാരമായി തോന്നാം. എന്നാൽ ഈ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർക്ക് ആ നിമിഷം അതിലും ആഴത്തിലുള്ള ഒന്നായിരുന്നു.