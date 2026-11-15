‘ന്റെ മോനെ സീന്...’; പശുമൂത്രത്തിൽ കുളിച്ചുള്ള വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് ട്രാവൽ വ്ലോഗർ അരുണിമtext_fields
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിലെ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളും ജീവിതരീതികളും തേടിയുള്ള യാത്രകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ മലയാളി ട്രാവൽ വ്ലോഗർ അരുണിമ, ഇത്തവണ സൗത്ത് സുഡാനിലെ മുണ്ടാരി ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ അനുഭവവുമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ. മുണ്ടാരി ഗോത്രക്കാരുടെ തനത് ആചാരങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് അരുണിമ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗോത്രവിഭാഗക്കാരുടെ ജീവിതരീതികൾ നേരിട്ടറിയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അവരുടെ വിചിത്രമായ ശീലങ്ങൾ താനും പരീക്ഷിച്ചതെന്ന് വ്ലോഗർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി ഈ ഗോത്രവർഗക്കാർക്കൊപ്പമാണ് അരുണിമയുടെ താമസം. ഇവിടുത്തെ ആചാരപ്രകാരം രാവിലെ പശു മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് താഴെ തലവെച്ച് കുളിക്കുന്ന പതിവ് മുണ്ടാരി ഗോത്രക്കാർക്കുണ്ട്. ഈ ആചാരമാണ് അരുണിമയും സ്വന്തം യാത്രാനുഭവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരീക്ഷിച്ചത്. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു അനുഭവമെന്നും ഇതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭൂതിയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് വീഡിയോയിൽ അരുണിമ പ്രതികരിച്ചത്.
പശുമൂത്രത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിന് പുറമേ, ഉണക്കിയ ചാണകം കത്തിച്ച ചാരം ദേഹമാസകലം പുരട്ടുന്ന മറ്റൊരു ശീലവും മുണ്ടാരി ഗോത്രവിഭാഗത്തിനുണ്ട്. ഇവരുടെ അരികിൽ കഴിയുന്നതിനിടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത അനുഭൂതികളാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്നും വ്ലോഗർ പറയുന്നു.
എങ്കിലും, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയധികം രാജ്യങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടും യാതൊരു വിവരവുമില്ലാത്തതുപോലെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് വലിയൊരു വൃത്തികേടാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പേർ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തെയും ജനവിഭാഗങ്ങളെയും യാതൊരു മുൻവിധികളുമില്ലാതെ അടുത്തറിയാൻ അരുണിമ കാണിക്കുന്ന ധൈര്യത്തെയും താൽപര്യത്തെയും പൂർണമായി പിന്തുണച്ചും വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ കമന്റുകളുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോകയാത്രകളിൽ ഇത്തരം വേറിട്ടും വിചിത്രവുമായ അനുഭവങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണെന്നും, ഗോത്രസംസ്കൃതിയെ മാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നുമാണ് അനുകൂലിക്കുന്നവർ പ്രധാനമായും മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്.