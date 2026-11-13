പാകിസ്താനിൽ ടിക് ടോക്ക് വിഡിയോ ചിത്രീകരിക്കാനായി പുറത്തിറക്കിയ കടുവ ഫാം തൊഴിലാളിയെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിtext_fields
ലാഹോർ: പാകിസ്താനിലെ ഒരു ഫാംഹൗസിൽ കടുവയുടെ കൂടെ ടിക് ടോക്ക് വിഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടെ 19കാരന് ദാരുണാന്ത്യം. ടിക് ടോക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസറുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഫാം തൊഴിലാളിയായ തൽഹ എന്ന യുവാവാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഈ ദാരുണമായ സംഭവം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
യൂട്യൂബറായ നോമാൻ ഹസൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് വിഡിയോ ഷൂട്ടിങിനുവേണ്ടി വൈൽഡ് ലൈഫ് ബ്രീഡിങ് ഫാംഹൗസിലെ കടുവയെ കൂട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അവിടെ ജോലിക്കാരനായിരുന്ന തൽഹയോട് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ ഇയാൾ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട കടുവ യുവാവിന്റെ മേൽ ചാടി വീഴുകയും ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തൽഹയുടെ പിതാവും സഹോദരനും അതേ ഫാംഹൗസിൽ തന്നെയായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്.
ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ തൽഹയെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തറിയാതിരിക്കാൻ നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണമാണ് നടന്നതെന്ന രീതിയിൽ വരുത്തിത്തീർക്കാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പൊലീസിന്റെ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കടുവയുടെ ആക്രമണമാണ് നടന്നതെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം പുറത്തുവന്നത്.
തൽഹയുടെ പിതാവിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആക്ട് പ്രകാരം പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കടുവയെ വനംവകുപ്പിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം വന്യമൃഗങ്ങളെ ഫാംഹൗസിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ ലൈസൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചിരുന്നോ എന്നും അധികാരികൾ ഇപ്പോൾ കർശനമായി അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലൈക്കുകളും കാഴ്ചക്കാരെയും നേടാൻ വേണ്ടി മാത്രം സ്വന്തം ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ സുരക്ഷയും പണയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവണത എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ് എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവം.