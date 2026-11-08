ദീപാവലി സമ്മാനമായി ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ!; കയ്യടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയtext_fields
സൂറത്ത്: ദീപാവലി ആഘോഷവേളയിൽ ജീവനക്കാർക്ക് വമ്പൻ സമ്മാനവുമായി സൂറത്തിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യാപാരി. മധുരപലഹാങ്ങളും സമ്മാനപ്പൊതികളും നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, തന്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ 20 ജീവനക്കാർക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികം ക്യാഷ് ബോണസ് നൽകിയാണ് രാംസ്വരൂപ് മുണ്ടെ എന്ന വ്യവസായി മാതൃകയായിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
സാധാരണയായി എൻവലപ്പുകളിലാക്കി പണം നൽകുന്ന രീതിക്ക് പകരം, വെള്ളിത്താലികളിൽ 10 രൂപ മുതൽ 500 രൂപ വരെയുള്ള പുതിയ കറൻസി നോട്ടുകളുടെ കെട്ടുകൾ ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ചാണ് ജീവനക്കാർക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ, ജീവനക്കാരുടെ ഭാര്യമാരാണ് ഈ സ്നേഹസമ്മാനം സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കൈമാറിയത്. തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ സമ്മാനം കണ്ട് പല ജീവനക്കാരും കണ്ണീരണിഞ്ഞു.
തന്റെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ കേവലം തൊഴിലാളികളായല്ല, മറിച്ച് സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് രാംസ്വരൂപ് മുണ്ടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തന്റെ ജീവനക്കാരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും യാതൊരു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമില്ലാതെ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്താലാണ് ഇത്തരമൊരു സമ്മാനം നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലാണ് ഈ വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് കമന്റുകളാണ് ഇതിനകം വന്നിട്ടുള്ളത്. ‘പണംകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് സമ്പന്നനാകാം, എന്നാൽ ഇതുപോലൊരു മനസ്സ് ഒരാളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയവനാക്കുന്നു’- എന്ന് ഒരു ഉപയോക്താവ് കുറിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബോസിനെ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് മറ്റൊരാൾ ആശംസിച്ചു. തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒഴിവുകളുണ്ടോ എന്ന് തമാശയായി ചോദിച്ചവരും ഏറെയാണ്.