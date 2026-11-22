സ്വന്തമായി വീൽചെയർ ഓടിച്ച് വൈറലായി 'കിക്കി' എന്ന കുഞ്ഞാട്!text_fields
ശാരീരിക വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് സ്വന്തമായി വീൽചെയർ ഓടിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന 'കിക്കി' എന്ന ചെമ്മരിയാടാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ താരം. പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മോട്ടോർ വീൽചെയറിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കിക്കിയുടെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സന്ധികൾക്ക് ചലനശേഷിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കിക്കി. നടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ സ്വന്തം അമ്മ പോലും ഈ കുഞ്ഞാടിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ തികച്ചും നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലായിരുന്ന കിക്കിയെ ജനിച്ച് പതിനൊന്നാം ദിവസം അമേരിക്കയിലെ ഡാർട്ട്മൗത്തിലുള്ള ഒരു മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.
കാലുകൾക്ക് ചലനശേഷിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലും കിക്കി എപ്പോഴും ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ കൗതുകം കാണിച്ചിരുന്നു. കളിപ്പാട്ടങ്ങളോട് പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിച്ച അവൾ തന്റെ തല ഉപയോഗിച്ച് അവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സ്വയം പഠിച്ചെടുത്തു. കിക്കിയുടെ ഈ ബുദ്ധിശക്തിയും ജിജ്ഞാസയും ശ്രദ്ധിച്ച സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രവർത്തകരാണ് അവൾക്ക് സ്വന്തമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു മോട്ടോർ വീൽചെയർ നിർമിച്ചു നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീൽചെയർ ലഭിച്ച് വെറും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്നും ദിശ മാറ്റണമെന്നും കിക്കി പഠിച്ചെടുത്തു. വീൽചെയർ ഓടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കിക്കിയുടെ വിനോദങ്ങൾ. സിനിമകൾ കാണാനും തന്നെ പരിചരിക്കുന്നവരോട് ചേർന്നിരുന്ന് സ്നേഹം പങ്കിടാനും പ്രശസ്ത ഗായിക ടെയ്ലർ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ പാട്ടുകൾക്കൊപ്പം താളം പിടിക്കാനുമൊക്കെ കിക്കിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്. സംഗീതത്തോടുള്ള ഈ പ്രണയം കാരണം 'സംഗീതപ്രേമിയായ ആട്' എന്ന പേരിലും അവൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
ഒരു മൃഗം ഇത്രയും വേഗത്തിൽ വീൽചെയർ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചതിന്റെ അമ്പരപ്പും സന്തോഷവുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്നത്. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവന് ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ജീവിതം തിരിച്ചുനൽകിയ മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ നല്ല മനസ്സിനെയും ആളുകൾ നിറഞ്ഞ കൈയടികളോടെയാണ് അഭിനന്ദിക്കുന്നത്.