പരസ്പരം കൈവിലങ്ങണിഞ്ഞ് 101 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം; ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി സ്പാനിഷ് ദമ്പതികൾtext_fields
മാഡ്രിഡ്: പരസ്പരം കൈവിലങ്ങണിഞ്ഞ് 101 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഓടി ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി സ്പാനിഷ് പൊലീസ് ദമ്പതികൾ. സ്പെയിനിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ 46കാരി ജെസിക്ക മുനോസ് പരേഡസും പങ്കാളിയായ 40കാരൻ പെലായോ അൽവാരസ് റെവ്യൂൾട്ടയുമാണ് ഈ അപൂർവ്വ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. കൈവിലങ്ങണിഞ്ഞ് രണ്ടംഗ ടീം ഓടിയ ഏറ്റവും കൂടിയ ദൂരം എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഇവർ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. സ്പാനിഷ് ആർമി സംഘടിപ്പിച്ച 101 കിലോമീറ്റർ മാരത്തണിലാണ് ദമ്പതികൾ ഈ വെല്ലുവിളി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഓട്ടത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഇരുവരുടെയും കൈകൾ വിലങ്ങുകളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ കൈവിലങ്ങണിയിച്ച് ശീലമുള്ള ഇവർക്ക് ഈ നേട്ടം ഏറെ സവിശേഷമായിരുന്നു. പെലായോ സ്പാനിഷ് സിവിൽ ഗാർഡിലും ജെസിക്ക പൊലീസ് ഓഫീസറുമായാണ് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഇരുവരും തങ്ങളുടെ ശാരീരിക പരിധികൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം, തങ്ങളുടെ ജോലിയോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനും കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും മറികടക്കാമെന്ന സന്ദേശം നൽകാനുമാണ് ഇവർ ഈ ഉദ്യമത്തിന് മുതിർന്നത്.
ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ പരിമിതികളെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആശയത്തെയാണ് കൈവിലങ്ങുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് ജെസിക്ക പറഞ്ഞു. ‘ഞങ്ങൾ ഓട്ടം തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികളായിരുന്നു. എന്നാൽ കിലോമീറ്ററുകൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഒരേ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങാനും പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടാനും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാനും പഠിച്ച ഒരു ടീമായി ഞങ്ങൾ മാറി’ ജെസിക്ക വ്യക്തമാക്കി.
ഒറ്റക്ക് ഓടുന്നതിന് പകരം കൃത്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും സപ്പോർട്ട് ടീമുമുള്ള സ്പാനിഷ് ആർമിയുടെ 101 കിലോമീറ്റർ മാരത്തൺ തന്നെയാണ് ഇവർ ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പർവതപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള ദുർഘടമായ പാതയായിരുന്നു മത്സരത്തിന്റെ കടുപ്പം വർധിപ്പിച്ചത്. സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളായതിനാൽ സൈനിക ബാരക്കുകൾക്ക് സമീപത്തുകൂടി ഓടിയത് തങ്ങൾക്ക് ഏറെ വൈകാരികമായ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്നും ജെസിക്ക പറയുന്നു.
ഇത്രയും ദൂരം ഓടുന്നത് തന്നെ വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരിക്കെ, മറ്റൊരാളുമായി ശാരീരികമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ഓടുന്നതിന് കൃത്യമായ ഏകോപനം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഒരേ വേഗത നിലനിർത്താനും പരസ്പരം ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനും തങ്ങൾ മാനസികമായി തയാറെടുത്തിരുന്നുവെന്ന് ജെസിക്ക പറഞ്ഞു. കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം പല മത്സരാർഥികളും പാതിവഴിയിൽ പിന്മാറിയതിനാൽ, തങ്ങളുടെ ഈ നേട്ടം കൂടുതൽ മധുരമുള്ളതായെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
‘ഓട്ടത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കൈവിലങ്ങണിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന തങ്ങളെ കണ്ട് ആളുകൾ അമ്പരപ്പോടെ നോക്കിയതും, വഴിയിലുടനീളം പ്രോത്സാഹനവുമായി കാത്തുനിന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടതും, മനോഹരമായ സൂര്യാസ്തമയം ആസ്വദിച്ചതുമെല്ലാം മറക്കാനാവാത്ത ഓർമകളാണ്. ഓടുന്നത് ഞങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കല്ലെന്ന് ആ ഓരോ കൂടിക്കാഴ്ചകളും ഞങ്ങളെ ഓർമിപ്പിച്ചു’ ജെസിക്ക പറഞ്ഞു.
101 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട് കൈവിലങ്ങണിഞ്ഞ നിലയിൽ തന്നെ ഫിനിഷിങ് ലൈൻ കടന്ന നിമിഷമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലുത്. കൈവിലങ്ങുകളായിരുന്നില്ല ഈ ശ്രമത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്നും, പരസ്പരമുള്ള ചലനങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് തങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകിയതെന്നും ജെസിക്ക വ്യക്തമാക്കി.
അടുത്ത ലോക റെക്കോർഡിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ഇനിയും ഒരുമിച്ച് പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനമെന്നും ഇരുവരും പറയുന്നു. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും അർപ്പണബോധത്തിലൂടെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ തങ്ങളുടെ മക്കളായ യെറാക്കും മിയക്കും ഈ നേട്ടം പ്രചോദനമാകുമെന്നാണ് ഈ പൊലീസ് ദമ്പതികളുടെ പ്രതീക്ഷ.