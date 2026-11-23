500 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ കോർത്തിണക്കിയ 100 അടി നീളമുള്ള മാലകൾ; മഥുരയിൽ വരന്മാർക്ക് രണ്ട് കോടിയുടെ ആഡംബര സമ്മാനംtext_fields
മഥുര: ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഥുരയിൽ നടന്ന വിവാഹ ഘോഷയാത്രക്കിടെ വരന്മാർക്ക് ഓരോ കോടി രൂപ വീതം വിലവരുന്ന കറൻസി നോട്ടുകളാലുള്ള കൂറ്റൻ മാലകൾ സമ്മാനിച്ച സംഭവം വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള സർപഞ്ച് (ഗ്രാമത്തലവൻ) ആയ സഹോദരീഭർത്താവാണ് ഈ ആഡംബര സമ്മാനം ഒരുക്കിയത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.
ശനിയാഴ്ച മഥുരയിലെ നഗ്ല ഫോണ്ട ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. പ്രശാന്ത്, കൻഹ രാഘവ് എന്നീ കസിൻസായ വരന്മാർ ഗോവർധനിലെ മുദ്സെറാസ് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് യുവതികളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഈ അസാധാരണ കാഴ്ച. സാധാരണ വിവാഹച്ചടങ്ങുകളിൽ കാണുന്ന പൂമാലകൾക്കും പണമാലകൾക്കും അപ്പുറം, കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന കറൻസി മാലകൾ അണിയിച്ചതോടെ ചടങ്ങ് തന്നെ പ്രദേശത്ത് വലിയ ചർച്ചയായി മാറി.
500 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച മാലകൾക്ക് ഏകദേശം 100 അടി നീളമുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ മാലയിലും ഒരു കോടി രൂപ വീതം ആകെ രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ കറൻസി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാനിലെ കാമ പ്രദേശത്തുള്ള നന്ദോലി സ്വദേശിയും സർപഞ്ചുമായ യോഗേഷ് കുമാർ താക്കൂർ എന്ന സഹോദരീഭർത്താവാണ് വരന്മാർക്കായി ഈ അവിശ്വസനീയ സമ്മാനം ഒരുക്കിയത്.
ഇത്രയും വലിയ തുകയുടെ നോട്ടുകൾ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി കോർത്തിണക്കി 100 അടിയോളം നീളമുള്ള മാലകളാക്കി മാറ്റിയത് തന്നെ വലിയൊരു പ്രയത്നമായിരുന്നു. പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ഈ മാലകളുടെ വലിപ്പവും മൂല്യവും വലിയ കൗതുകത്തോടെയാണ് ആളുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നത്.
മാലകളുടെ ഭീമമായ വലിപ്പം കാരണം ഇവ താങ്ങിനിർത്താനും നിലത്ത് മുട്ടാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും നിരവധി പേരുടെ സഹായം ആവശ്യമായി വന്നു. താഴെ നിർത്തി മാല അണിയിക്കാൻ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാൽ, വരന്മാരുടെ കഴുത്തിൽ മാലകൾ അണിയിക്കുന്നതിനായി ഇരുവരെയും വീടിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിർത്തിയാണ് ചടങ്ങ് നടത്തിയത്. ഘുഡ്ചാധി ചടങ്ങിനിടെ നടന്ന ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രദേശവാസികളിലും ബന്ധുക്കളിലും വലിയ കൗതുകമുണർത്തി. മട്ടുപ്പാവിൽ നിൽക്കുന്ന വരന്മാരുടെ കഴുത്തിലേക്ക് കൂറ്റൻ നോട്ടുകളാൽ തീർത്ത മാലകൾ ഉയർത്തി അണിയിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്.
ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ നേതാവായ മഹാവീർ സ്വാമിയുടെ അനന്തരവരന്മാരാണ് വരന്മാരായ പ്രശാന്തും കൻഹ രാഘവും. മാർബിൾ, കല്ല് ഷോറൂം ബിസിനസ്സ് രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവരുടേത്. ഗോവർധനിലെ മാര്യേജ് ഹാളിലായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. ഇതോടെ മഥുരയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഓൺലൈൻ ഇടങ്ങളിലും ഈ ആഡംബര സമ്മാനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം. വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയും പേജുകളിലൂടെയും വിഡിയോകൾ അതിവേഗം പ്രചരിച്ചതോടെ സംഭവം ദേശീയ തലത്തിലും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.