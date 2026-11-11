സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ? ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന 5 കൗതുകങ്ങൾ!text_fields
ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും വാട്സാപ്പും തുറക്കാത്ത ദിവസങ്ങൾ ഇന്ന് കുറവാണ്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ പോസ്റ്റുകൾ കാണാനും റീൽസുകൾ ആസ്വദിക്കാനും സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാനുമെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ചില രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവയ്ക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ അറിയാമോ? കൗതുകമുണർത്തുന്ന അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം.
1. നമ്മൾ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യമായി വരുന്നത് എങ്ങനെ?
ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ച ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പരസ്യം പിന്നീട് ഫേസ്ബുക്കിലോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ കാണാറുണ്ടോ? ഇതോടെ പലർക്കും തോന്നുന്ന സംശയമാണ് ഫോൺ നമ്മുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത്.എന്നാൽ സാധാരണയായി ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരസ്യ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോക്താക്കളുടെ ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുമാണ്. നമ്മൾ തിരഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, സന്ദർശിച്ച വെബ്സൈറ്റുകൾ, കണ്ട വിഡിയോകൾ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽപര്യങ്ങൾ കണക്കാക്കിയാണ് പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ചില വെബ്സൈറ്റുകളിലെ ട്രാക്കിങ് സംവിധാനങ്ങളും ഇതിൽ പങ്കുവഹിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു സംഭാഷണത്തിന് പിന്നാലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരസ്യം കണ്ടു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഫോൺ സംഭാഷണം ചോർത്തുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല.
2. ഒരാളുടെ പ്രൊഫൈൽ പലതവണ നോക്കിയാൽ അയാൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുമോ?
ഫേസ്ബുക്കിലോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ ഒരാളുടെ പ്രൊഫൈൽ പലതവണ സന്ദർശിച്ചാൽ അയാൾക്ക് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുമോ? പലരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ചോദ്യമാണിത്.സാധാരണയായി ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ഒരാളുടെ പ്രൊഫൈൽ ആരൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു എന്ന പട്ടിക നൽകുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്റ്റോറി കണ്ടാൽ കാഴ്ചക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് വരാം. ലൈക്ക്, കമന്റ്, ഫോളോ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാനാകും. പ്രൊഫൈൽ സന്ദർശകരെ കാണിച്ചുതരാമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മൂന്നാംകക്ഷി ആപ്പുകളെ വിശ്വസിക്കുന്നതും സുരക്ഷിതമല്ല.
3. ഒരു പോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ കണ്ടാൽ പോലും അൽഗോരിതം അത് ശ്രദ്ധിക്കുമോ?
ഒരു വിഡിയോ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ പോലും ആ കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരു വിഡിയോ എത്രനേരം കണ്ടു, വീണ്ടും കണ്ടോ, പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കിയോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് ഉപയോക്താവിന്റെ താൽപര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.
അതായത് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഒരു വിഡിയോയിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും സമാനമായ വീഡിയോകൾ വീണ്ടും കാണുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഫീഡിൽ അത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കൂടുതലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമാകാം.
4. ഒരേ പോസ്റ്റ് ചിലർക്ക് മാത്രം ആദ്യം കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഫേസ്ബുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ പോസ്റ്റുകൾ ആദ്യം കാണുകയും മറ്റുചിലരുടെ പോസ്റ്റുകൾ ഏറെ താഴെ കാണുകയും ചെയ്യാറില്ലേ? ഇത് യാദൃച്ഛികമല്ല.സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരേ ക്രമത്തിൽ കാണിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആരുടെ പോസ്റ്റുകളോടാണ് കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കുന്നത്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കമാണ് കാണുന്നത്, ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടുകളുമായി ഇടപഴകുന്നു തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഫീഡ് ക്രമീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ പോസ്റ്റുകൾ ആദ്യം കാണാൻ കഴിയുന്നത്.
5. ഒരു സന്ദേശം ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് പൂർണമായും ഇല്ലാതാകുമോ?
വാട്സാപ്പിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ ഒരു സന്ദേശം ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതായി എന്ന് കരുതാമോ? എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല.സന്ദേശം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരാൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം. അറിയിപ്പ് രൂപത്തിൽ സന്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബാക്കപ്പുകളിലും പകർപ്പുകൾ ശേഷിക്കാം. അതിനാൽ ഒരിക്കൽ അയച്ച ഡിജിറ്റൽ സന്ദേശം പൂർണമായി തിരിച്ചെടുക്കാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം.സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഓരോ ചെറിയ പ്രവർത്തനത്തിനും പിന്നിൽ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെക്കുറിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് അവ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായും ബോധപൂർവമായും ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കും.