‘മതേതരത്വം എന്നത് എല്ലാവരോടും ചിരിച്ച് ഫോട്ടോയെടുക്കലല്ല; വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ വീടുകളിലെ സന്ദർശനം അപകടകരമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട്’: താര ടോജോ അലക്സ്text_fields
കൊച്ചി: മതവിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ വീടുകളിലെ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രമുഖരുടെ നിലപാടിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ കൺവീനറും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ താര ടോജോ അലക്സ്.
സമൂഹത്തിൽ വർഗീയതയുടെ വിഷം കുത്തിവെക്കുന്നവരുടെ ആഘോഷങ്ങളിലും ചടങ്ങുകളിലും പോയി സൗഹൃദം പുതുക്കുന്നത് നിഷ്കളങ്കമായ സാമൂഹിക ഇടപെടലല്ലെന്നും, അതൊരു അപകടകരമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണെന്നും അവർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. നടൻ മമ്മൂട്ടി ബി.ജെ.പി നേതാവ് ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് താരയുടെ പ്രതികരണം.
വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോത്സാഹനം അവരുടെ പ്രസ്താവനകൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൈയടിയല്ല, മറിച്ച് ആ പ്രസ്താവനകൾക്കു ശേഷവും സമൂഹത്തിലെ പ്രമുഖർ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെന്ന് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
സന്ദർശകർക്ക് ഇത് വെറുമൊരു നിരുപദ്രവമായ കുടുംബചടങ്ങായിരിക്കാം. എന്നാൽ, തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ സ്വീകാര്യതയുണ്ടെന്നും പ്രശസ്തരായവർ കൂടെയുണ്ടെന്നും പൊതുസമൂഹത്തോട് വിളിച്ചുപറയാനാണ് അവർ ഈ സാന്നിധ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വ്യക്തിവിരോധമോ കുടുംബങ്ങളോടുള്ള ശത്രുതയോ അല്ല ഇത്തരം നിലപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനമെന്നും, അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനോടുള്ള സാമൂഹികമായ വിയോജിപ്പാണെന്നും കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.
മതവിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക, അവരുടെ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളെ സാധൂകരിക്കാതിരിക്കുക, അത്തരക്കാരെ സാമൂഹികമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ജനാധിപത്യപരമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളെന്നും താര ടോജോ അലക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
മകളുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടൻ മമ്മൂട്ടി ബി.ജെ.പി നേതാവ് ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് സൈബറിടങ്ങളിൽ വലിയ വിവാദങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനിടെ, തന്റെ വീട്ടിലെത്തിയതിന്റെ പേരില് നടന് മമ്മൂട്ടിക്ക് എതിരെ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതികരണവുമായി ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
മമ്മൂട്ടിയെ സൈബറിടത്ത് ആക്രമിക്കുന്നത് സൈബര് സഖാക്കളല്ലെന്നും പ്രത്യേക താല്പ്പര്യക്കാരാണെന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു. ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തില് പങ്കെടുക്കാന് സാധിക്കാത്തതിനാല് ആശംസകള് നേരാനാണ് മമ്മൂട്ടി വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നത്.