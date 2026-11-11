ആരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ട്വിറ്റർ ഉപോഗിച്ചത്? സോഷ്യൽമീഡിയ തിരയുന്ന ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചറിയാംtext_fields
ട്വിറ്ററിൽ അടുത്തിടെ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താവ് ആരാണെന്ന ചോദ്യം വലിയ കൗതുകത്തിന് കാരണമായി.നൈന റെധു എന്ന പേരാണ് എ.ഐ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രോക്ക് നൽകിയ ഉത്തരം. 239,000ത്തിലധികം ആളുകൾ കണ്ട ഈ പോസ്റ്റ് വൈറലായതോടെ, ഓൺലൈൻ ഉപയോക്താക്കൾ അവരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ആഗോള തലത്തിൽ മൈക്രോബ്ലോഗിങ് സൈറ്റ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2006 ജൂലൈ 13നാണ് റെധു ട്വിറ്ററിൽ ചേർന്നത്. ആ സമയത്ത് 'twttr' എന്ന കോഡ് നാമത്തിലാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നത്തെപ്പോലെ ഒരു വലിയ പബ്ലിക് ഫോറം എന്നതിലുപരി, ടെക് ഡെവലപ്പർമാർക്കും അവരുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മാത്രമുള്ള ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡിജിറ്റൽ ക്ലബ്ബ് പോലെയായിരുന്നു അത്.
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള നൈന റെധു നിലവിൽ അഡ്ലെയ്ഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ആർട്ടിസ്റ്റും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പബ്ലിഷറും ബ്രാൻഡ് പാർട്ണറുമാണ്. കാർട്ടിയർ, ഹെർമെസ്, സബ്യസാചി, ചാനൽ, ഗൂഗിൾ, അഡോബി, സോതെബീസ്, എമിറേറ്റ്സ്, മാരിയറ്റ്തുടങ്ങിയ ആഡംബര, ആഗോള ബ്രാൻഡുകൾക്കൊപ്പം നൈന പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.