‘ഭൂതകണ’ങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രകാരൻ ഫ്രാൻസിസ് ഹാൽസന് ഭൗതിക നൊബേൽ

‘ഭൂതകണ’ങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രകാരൻ ഫ്രാൻസിസ് ഹാൽസന് ഭൗതിക നൊബേൽtext_fields
സ്റ്റോക്ഹോം: ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഇനിയും പൂർണമായി പിടിതരാത്ത ‘ഭൂതകണ’ങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രിനോ ഗവേഷണത്തിന് ഈ വർഷത്തെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നൊബേൽ. ന്യൂട്രിനോ കണങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനായി 15 വർഷം മുമ്പ് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഐസ്ക്യൂബ് ന്യൂട്രിനോ ഒബ്സർവേറ്ററിയുടെ മുഖ്യകാര്യദർശിയും ജ്യോതിർഭൗതികജ്ഞനുമായ ഫ്രാൻസിസ് ഹാൽസനാണ് പുരസ്കാരത്തിനർഹനായത്. ബെൽജിയം-യു.എസ് പൗരനായ ഹാൽസന്റെ ഗവേഷണങ്ങൾ ജ്യോതിർഭൗതികത്തിന് പുതിയ മാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചുവെന്ന് നൊബേൽ കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി.
പ്രകാശത്തോടടുത്ത വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതും ചാർജില്ലാത്തതുമായ കണമാണ് ന്യൂട്രിനോ. ഈ കണം സൂര്യനിൽനിന്ന് സദാസമയം ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യനിൽനിന്ന് സെക്കൻഡിൽ 6-7 ദശലക്ഷം കണങ്ങൾ ഭൂമിയിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഇതര നക്ഷത്രങ്ങളിൽനിന്നും ഈ കണങ്ങൾ പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രപഞ്ച വിജ്ഞാനീയത്തിൽ പ്രധാനമാണ് ന്യൂട്രിനോകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം. ന്യൂട്രിനോ അസ്ട്രോണമി എന്നൊരു ശാസ്ത്രശാഖ തന്നെ നിലവിലുണ്ട്.
സൂര്യനിലും ഇതര നക്ഷത്രങ്ങളിലും നടക്കുന്ന പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കണങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. ന്യൂട്രിനോകൾക്ക് ഏത് വസ്തുവിനെയും തുളച്ചുപോകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ കണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഈ കണങ്ങളെ ഒരു വസ്തുവിലൂടെ കടത്തിവിട്ടാൽ അതിന്റെ ആന്തരിക ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച വിവരങ്ങൾ കൃത്യതതോടെ മനസ്സിലാക്കാനാകും.
2005ലാണ് ഐസ് ക്യൂബ് ഒബ്സർവേറ്ററിയുടെ നിർമാണം തുടങ്ങിയത്. 2010ൽ ഓപറേഷൻ ആരംഭിച്ചു. 82കാരനായ ഹാൽസൻ അമേരിക്കയിലെ വിസ്കോസിൻ-മാഡിസൻ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകനാണ്. 12 ലക്ഷം യു.എസ് ഡോളറാണ് സമ്മാനത്തുക.
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