തരംഗമാകാൻ വിവോ X500 സീരീസ്; ക്യാമറ കരുത്തന്മാരുടെ 'മാസ്സ്' എൻട്രി നവംബർ 26-ന്!text_fields
സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ അതിരുകൾ വീണ്ടും തിരുത്തിക്കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വിവോ. കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട്, തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് നിരയായ വിവോ X500 സീരീസ് 2026 നവംബർ 26-ന് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിവോ X500, X500 Pro, X500 Pro Max എന്നീ മൂന്ന് കരുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കൊപ്പം, കിടിലൻ ബാറ്ററി ലൈഫുമായി വിവോ Watch GT 2 എന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചും അന്നേദിവസം അവതരിപ്പിക്കും.
മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെയും വീഡിയോഗ്രാഫിയെയും അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഫീച്ചറുകളാണ് ഈ സീരീസിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഇതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് വിവോ X500 Pro Max ആണ്. ദൂരെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളെ വ്യക്തമായി ഒപ്പിയെടുക്കുന്നതിൽ വിവോ ഒരു പടി കൂടി കടന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ഫോണിനൊപ്പം ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന ZEISS ടെലിഫോട്ടോ എക്സ്റ്റെൻഡർ ജെൻ 2 അൾട്രാ (ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra) 400mm-ന് തുല്യമായ സൂമിങ് ശേഷിയാണ് നൽകുന്നത്.
സംഗീത നിശകളോ, കായിക മത്സരങ്ങളോ, വന്യജീവികളെയോ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഫോക്കസ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന പേടിയും ഇനി വേണ്ട. ചലനങ്ങളെ കൃത്യമായി ഫോക്കസിൽ നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന 'ടെലിഫോട്ടോ ഓട്ടോഫോക്കസ് ട്രാക്കിങ് വീഡിയോ'യും ഇതിലുണ്ട്. ഇരുണ്ടതും വെളിച്ചമുള്ളതുമായ ഭാഗങ്ങളിലെ നേരിയ ചിത്രങ്ങൾ പോലും കൃത്യമായി ഒപ്പിയെടുക്കാൻ 'ZEISS ട്രൂഡൈനാമിക്' മെയിൻ ക്യാമറ സഹായിക്കുന്നു.
വലിയ സ്ക്രീനും പ്രോ-ലെവൽ ഫീച്ചറുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് Pro Max മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാകുമ്പോൾ, ഒതുക്കമുള്ള ഡിസൈനിൽ മികച്ച ക്യാമറ പ്രകടനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി വിവോ X500 Pro എത്തുന്നു. സാധാരണ വിവോ X500 മോഡലിലും ZEISS സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഒരുക്കിയ ക്യാമറകളും സർഗ്ഗാത്മകമായ ഫോട്ടോ-വീഡിയോ ടൂളുകളും കമ്പനി ഉറപ്പുനൽകുന്നുണ്ട്. സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കൊപ്പം എത്തുന്ന വിവോ GT 2 സ്മാർട്ട് വാച്ച് വിപണിയിൽ വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 2.07 ഇഞ്ച് 'അൾട്രാ-വിഷൻ' ഡിസ്പ്ലേയോട് കൂടിയ ഈ വാച്ച്, ഒറ്റ ചാർജിൽ 25 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വാഗ്ദാനം.
നവംബർ 26-ലെ ലോഞ്ച് ഇവന്റിലാണ് ഫോണുകളുടെ ഇന്ത്യൻ വില, റാം-സ്റ്റോറേജ് വകഭേദങ്ങൾ, വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്തുക. പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറകളോട് കിടപിടിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി എത്തുന്ന X500 സീരീസ്, ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയം സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ പുതിയ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.