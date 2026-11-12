ഹെഡ്ഫോൺ വിപണിയിൽ വിപ്ലവമായി സോണി1000X 'ദി കളക്ഷൻ'text_fields
സാങ്കേതികവിദ്യയും കലയും ഒരുപോലെ സംഗമിക്കുന്ന ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ആണോ നിങ്ങൾ തിരയുന്നത്? ചുറ്റുമുള്ള ബഹളങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിടപറഞ്ഞ്, ശബ്ദത്തിന്റെ ഓരോ സൂക്ഷ്മമായ സ്പന്ദനവും അതിന്റെ തനിമ ഒട്ടും ചോരാതെ കാതുകളിലെത്തിക്കാൻ ഇത്തരം അത്യാധുനിക ഹെഡ്സെറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ആരും ഒന്ന് കൊതിക്കും.
സംഗീതപ്രേമികൾക്കും, സിനിമാസ്വാദകർക്കും, ഗെയിമിങ് പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ആഡംബരവും വിട്ടുവീഴ്ചകളില്ലാത്ത പെർഫോമൻസും തേടിയെത്തുന്നവർക്കിടയിൽ ഈ മോഡലുകൾക്ക് വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഈ നിരയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മോഡലാണ് സോണി1000X 'ദി കളക്ഷൻ' (Sony 1000X 'The Collection') വയർലെസ് നോയിസ് ക്യാൻസലിങ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്ഫോൺ. മികച്ച നോയിസ് ക്യാൻസലിങിനായി പുതിയ QN3, V3 പ്രോസസ്സറുകളും 12 മൈക്രോഫോണുകളും ചേർന്ന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ തത്സമയം ഒഴിവാക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'അഡാപ്റ്റീവ് NC ഒപ്റ്റിമൈസറും' ഇതിലുണ്ട്. 6 മൈക്രോഫോൺ AI ബീംഫോമിങ് സിസ്റ്റം പശ്ചാത്തല ശബ്ദങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും ഒഴിവാക്കി കോളുകൾക്ക് വ്യക്തത നൽകുന്നു.
ഒറ്റ ചാർജിൽ 24 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കും. 5 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 1.5 മണിക്കൂർ വരെ ഉപയോഗിക്കാം. 'സോണി സൗണ്ട് കണക്ട്' ആപ്പ് വഴി ശബ്ദ ക്രമീകരണങ്ങളും മറ്റ് ഫീച്ചറുകളും നിയന്ത്രിക്കാനാകും. ചാർജിങ് കേബിൾ, കണക്ഷൻ കേബിൾ, ഹെഡ്ഫോൺ ബോക്സ് എന്നിവയാണ് പാക്കേജിൽ ലഭിക്കുക. ഒരു വർഷത്തെ വാറന്റിയും ലഭ്യമാണ്.