ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിൽ ചതിക്കുഴി: വാങ്ങുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടtext_fields
മൊട്ടുസൂചി മുതൽ ആഡംബര വാഹനം വരെ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ക്ലിക് മതി. ഓൺലൈൻ പർച്ചേഴ്സ് കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ പരിചിതമായ കാലമാണിത്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ തട്ടിപ്പുകളും വ്യാപകമാണ്. മുൻപും പിൻപും നോക്കാതെ ചതിയിൽ വീഴുന്നതിനുമുമ്പ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. വീട്രാവൽ (VeTravel by Vernost) ചീഫ് പ്രൊഡക്ട് ആൻഡ് റവന്യൂ ഓഫിസർ കാർത്തിക് വെങ്കടരാമനും വീഗോ (Wego) ജനറൽ മാനേജർ ബെർണാഡ് കൊറയയും പങ്കുവെക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ.
1. ആകെ ചെലവ് പരിശോധിക്കുക
നികുതികൾ, കൺവീനിയൻസ് ഫീസ്, അധിക ബാഗേജ് നിരക്കുകൾ, പണമിടപാടുകൾക്കുള്ള അധിക നിരക്കുകൾ എന്നിവ അന്തിമ തുക ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചേക്കാം. ഒന്നിലധികം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക. പണമടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കാണിക്കുന്ന അന്തിമ തുക പരിശോധിക്കണം.
2. വ്യവസ്ഥകൾ വായിച്ചറിയുക
ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കിയാൽ പണം തിരികെ ലഭിക്കുമോ, എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കും, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണോ ക്രെഡിറ്റായാണോ തുക തിരിച്ചുനൽകുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം.
3. പണമടക്കൽ
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇളവുകളും ലഭിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ, വലിയ തുകയുടെ ഇടപാടുകൾക്ക് അധിക ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കണം. സുരക്ഷിതവും ആധികാരികവുമാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള പേയ്മെന്റ് പേജുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. വിശ്വാസ്യതയില്ലാത്ത വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കാർഡ് വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
4. റിവാർഡ് പോയന്റുകളുടെ മൂല്യം
റിവാർഡ് പോയന്റുകൾ ചെലവ് കുറക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ, ഇവയുടെ മൂല്യം ഒരുപോലെയല്ല. പോയന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം, കാലാവധി, ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദിവസങ്ങൾ, ഒരേസമയം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പോയന്റുകളുടെ പരിധി എന്നിവ പരിശോധിക്കണം.
5. വിശ്വാസ്യത
വെബ്സൈറ്റിലെ റിവ്യൂകൾ, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ, വെബ് വിലാസം എന്നിവ പരിശോധിക്കണം. വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം കുറഞ്ഞ വില വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഓഫറുകളെയും ആവശ്യപ്പെടാതെ ലഭിക്കുന്ന ലിങ്കുകളെയും ജാഗ്രതയോടെ സമീപിക്കണം.
6. രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുക
ബുക്കിങ് സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ, രസീതുകൾ, ഇൻവോയ്സുകൾ, ഓഫറുകളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കണം. ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ, പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള അപേക്ഷകൾ, വാറന്റി ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ടായാൽ ഈ രേഖകൾ സഹായകമാകും.
7. പണമടക്കും മുമ്പ് ആലോചിക്കുക
വലിയ പർച്ചേസുകൾക്ക് പണമടക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അൽപസമയം കാത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ബജറ്റ് നിശ്ചയിക്കുകയും ലഭ്യമായ ഓപ്ഷനുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തശേഷം മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുക. വില പരിമിതമായ സമയത്തേക്ക് മാത്രമാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള സാഹചര്യത്തിലൊഴികെ തിരക്കിട്ട് പണമടക്കരുത്.
8. വേണം ജാഗ്രത
വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകൾ, സമൂഹമാധ്യമ പേജുകൾ, വാട്സ്ആപ് അക്കൗണ്ടുകൾ, പണം നൽകി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സെർച്ച് പരസ്യങ്ങൾ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കണം. മറ്റുള്ളവർ കൈമാറുന്ന ലിങ്കുകളിലോ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ലിങ്കുകളിലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുപകരം വെബ്സൈറ്റ് വിലാസം നേരിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയോ ഔദ്യോഗിക ആപ് ഉപയോഗിക്കുകയോ വേണം. വെബ് വിലാസങ്ങളിലെ ചെറിയ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കണം.