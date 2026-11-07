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സൈനബ് ചാവക്കാടിന്റെ ‘സുഡോക്കു’ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
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News Summary - Zainab Chavakkad's Poetry Collection 'Sudoku' Released
ഷാർജ: ലിപി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സൈനബ് ചാവക്കാടിന്റെ കവിതാ സമാഹാരം സുഡോക്കു പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഷാർജ പുസ്തക മേളയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മീഡിയ വൺ മിഡിലീസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഹെഡ് എം.സി.എ. നാസർ പ്രകാശനംചെയ്തു. കവി ശിവപ്രസാദ് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി.
കവിയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ കെ ഗോപിനാഥൻ പുസ്തക പരിചയം നടത്തി. റസീന കെ. പി., സബീഖ ഫൈസൽ, സലീംനൂർ ഒരുമനയൂർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. എഴുത്തുകാരി സൈനബ് ചാവക്കാട് മറുവാക്ക് നടത്തി. പ്രവീൺ പാലക്കീൽ അവതാരകനായിരുന്നു.
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