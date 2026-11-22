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വൈ.എം.സി റാസൽഖൈമ ഭാരവാഹികൾtext_fields
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News Summary - YMC Ras Al Khaimah new office bearers
റാസൽഖൈമ: യങ് മെൻസ് കോൺഗ്രസ് (വൈ.എം.സി) റാസൽഖൈമ പുതിയ പ്രവർത്തന വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഭാരവാഹികൾ: എസ്.എ. സലിം (രക്ഷാധികാരി), ജോബി വർഗീസ് (ജന.കൺ.), ആസാദ് അലി (പ്രസി.), ആന്റണി ആൻസൻ (വർക്കിങ് പ്രസി.), സിറാജ് പോക്കർ, സ്കറിയ തോമസ് (വൈ.പ്രസി.), ജുനൈദ് സൈനുലാബ്ദീൻ (ചെയർ.), സിംസൺ ജോൺ (വൈസ് ചെയർ.), സുനിൽ കൊട്ടമണ്ണിൽ ചാക്കോ (ജന.സെക്ര.), ജാബിർ ബദറുദ്ദീൻ, ഷൈജു ജോൺ (ജോ.സെക്ര.), വിമൽറാം (ട്രഷറർ), നദീം സിറാജ് (പ്രോഗ്രാം), ഷറഫുദ്ദീൻ കെ.കെ. (സ്പോർട്സ്), അബു അബുതാഹിർ സുൽത്താൻ (മീഡിയ), ജിഹാദ്, സിയാദ് കോയ (അഡ്വൈസർ). വൈ.എം.സി വനിതാ വിഭാഗം ഭാരവാഹികൾ: ധന്യ പ്രകാശ് (പ്രസി.), സപ്ന ജേക്കബ് (ജന.സെക്ര.), അനു ജോബി (ജോ.ട്രസ്റ്റി).
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