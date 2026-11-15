സ്ത്രീജനസഖ്യ വാർഷിക കോൺഫറൻസ്

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സ്ത്രീജനസഖ്യ വാർഷിക കോൺഫറൻസ്text_fields
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News Summary - Women's Alliance Annual Conference
ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ സി.എസ്.ഐ ഇടവകകളിലെ സ്ത്രീജനസഖ്യത്തിന്റെ 26-ാമത് വാർഷിക കോൺഫറൻസ് ദുബൈ സി.എസ്.ഐ സ്ത്രീജനസഖ്യത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നു. വിവിധ ഇടവകകളിൽനിന്നും 200ൽ അധികം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു.
തിരുവല്ല ബഥേൽ ആശ്രമം അസി. മദറും കെ.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ സിസ്റ്റർ ജസീന പി. ജോസഫ്, ‘മാറുന്ന ലോകത്തിൽ വിശ്വസ്തരായ്’ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ദുബൈ സി.എസ്.ഐ ഇടവക വികാരി അരുൺ ജി. ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജേക്കബ് ജോർജ്, ബിജു കുഞ്ഞുമ്മൻ, പ്രമോദ് ജോൺ, മോൾസി ജേക്കബ്, ആൻസി റേച്ചൽ മാത്യു, അന്നമ്മ പ്രമോദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ദുബൈ സി.എസ്.ഐ സ്ത്രീജനസഖ്യ പ്രസിഡൻറ് റ്റിനു അരുൺ സ്വാഗതവും ജനറൽ കൺവീനർ മറിയാമ്മ തോമസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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