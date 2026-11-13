നോർക്ക കെയർ പദ്ധതി അമിത പ്രിമിയം പിൻവലിക്കുക

നോർക്ക കെയർ പദ്ധതി അമിത പ്രിമിയം പിൻവലിക്കുകtext_fields
ദുബൈ: ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രവാസി ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ പദ്ധതിയായ നോർക്ക കെയറിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ അമിത പ്രിമിയം തുക പിൻവലിക്കണമെന്ന് ദുബൈ മലപ്പുറം ജില്ല കെ.എം.സി.സി പ്രമേയത്തിലൂടെ സർക്കാരിനോടാവശ്യപ്പെട്ടു. ദുബൈ അൽ സലാം റസ്റ്റോറന്റിൽ ചേർന്ന സ്പെഷൽ കൺവെൻഷനിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ല കെ.എം.സി.സി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. ചടങ്ങിൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറി ഷരീഫ് കുറ്റൂരിന് സ്വീകരണം നൽകി. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സിദ്ധീഖ് കാലൊടിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കെ.പി.എ സലാം കൺവെൻഷൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു.
പി.വി.നാസർ, ഹംസ ഹാജി മാട്ടുമ്മൽ, മുസ്തഫ വേങ്ങര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജില്ല ഭാരവാഹികളായ ഒ.ടി. സലാം, കരീം കാലടി, സക്കീർ പാലത്തിങ്ങൽ, ശിഹാബ് ഇരിവേറ്റി, മുജീബ് കോട്ടക്കൽ, ഫക്രുദ്ധീൻ മാറാക്കര, മുഹമ്മദ് വള്ളിക്കുന്ന്, ടി.പി. സൈതലവി, ഇഖ്ബാൽ പല്ലാർ, നജ്മുദ്ദീൻ തറയിൽ, മുസ്തഫ ആട്ടിരി, കുഞ്ഞാപ്പു അടാട്ടിൽ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. എ.പി. നൗഫൽ സ്വാഗതവും സി.വി. അശ്റഫ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.