ഹാഷിം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൽ വാക്ക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നാളെtext_fields
അജ്മാൻ: 1979 മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ ഹാഷിം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് വാക്ക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. 2026 നവംബർ 14 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതുമണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ടുമണി വരെ അജ്മാനിലെ അൽ റൗദയിലുള്ള ഹാഷിം ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ വെച്ചാണ് അഭിമുഖം നടക്കുന്നത്.
സെയിൽസ്മാൻ, കാഷ്യർമാർ, ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപറേറ്റർ, റിസീവേഴ്സ്, ഫിഷ് കട്ടർ, ബുച്ചർ, ഹെൽപ്പർമാർ, ക്ലീനർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് ഒഴിവുകളുള്ളത്. ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്, സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്, ജനറൽ ട്രേഡിങ്, ഫ്ലോർ മിൽ, സ്പൈസസ് ആൻഡ് നട്സ് എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് ഉദ്യോഗാർഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
താൽപര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ അജ്മാൻ അൽ റൗദയിലെ ഹാഷിം ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലൊക്കേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾക്കുമായി വാർത്തക്കൊപ്പമുള്ള ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www.hashimhypermarket.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.