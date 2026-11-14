നവാസ് പൂനൂരിന്റെ ‘പ്രകാശം പരത്തിയ വനിതാ രത്നങ്ങൾ’ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു

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നവാസ് പൂനൂരിന്റെ ‘പ്രകാശം പരത്തിയ വനിതാ രത്നങ്ങൾ’ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
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News Summary - VT Balram Releases Book on Inspiring Women
ദുബൈ: എഴുത്തുകാരനും മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ നവാസ് പൂനൂർ എഴുതിയ പ്രകാശം പരത്തിയ വനിതാ രത്നങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി ടി ബൽറാം എം എൽ എ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ചന്ദ്രികാ പത്രാധിപർ കമാൽ വരദൂർ ആദ്യ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി. ദുബൈ കെ എം സി സി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ഇബ്രാഹിം മുറിച്ചാണ്ടി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എഴുത്തുകാരികളായ ഗീതാ മോഹൻ, ഡോ താരാ പ്രതീഷ്, ഡോ താഹിറാ കല്ലുമുറിക്കൽ , ജാസ്മിൻ സമീർ, മഞ്ചു റോസ് , കെ എം സി സി നേതാക്കളായ ഇസ്മായിൽ ഏറാമല, റഈസ് തലശേരി പ്രസംഗിച്ചു. സുഹൈൽ അരീക്കോട് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
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