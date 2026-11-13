ഷാർജ പുസ്തകോത്സവം; വിവിധ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു

ഷാർജ പുസ്തകോത്സവം; വിവിധ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
ജലീൽ പട്ടാമ്പിയുടെ ‘നിളമുതൽ ക്രീക്ക് വരെ’
ഷാർജ: ജലീൽ പട്ടാമ്പിയുടെ ‘നിളമുതൽ ക്രീക്ക് വരെ’ എന്ന പുസ്തകം 45-ാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. നവംബർ 11-ന് വൈകുന്നേര റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറത്തിലായിരുന്നു പ്രകാശനം. ചിരന്തന പബ്ലിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനച്ചടങ്ങിൽ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, സാഹിത്യ, മാധ്യമ, ബിസിനസ് മേഖലകളിലെ നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു. എഫ്.എൻ.സി ചെയർമാൻ ഡോ. കെ.പി. ഹുസൈൻ പുസ്തകം ജലീൽ പട്ടാമ്പിയുടെ ബന്ധു മൊയ്തീൻ ഷാക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു.
ചിരന്തന പബ്ലിക്കേഷൻ ചെയർമാൻ പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മോഹൻകുമാർ,എം.സി.എ. നാസർ, റാഫി, സിറാജ് മുസ്തഫ, എൻ.എ.എം. ജാഫർ, ജമാൽ കൈരളി, വനിത വിനോദ്, തൻസി ഹാഷിർ, റഷീദ് മട്ടന്നൂർ, അഡ്വ. ഫൈസൽ ബാബു എം.എൽ.എ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
‘അധികാരം അക്ഷരം’
ഷാർജ: കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെയും പഠനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെയും വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്ന ഡോ. നാസർ കുന്നുമ്മലിന്റെ ‘അധികാരം അക്ഷരം’ എന്ന പുസ്തകം ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. എഴുത്തുകാരൻ ബഷീർ തിക്കോടി പുസ്തകമേളയുടെ വിദേശകാര്യ വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡോ. മോഹൻകുമാറിന് കൈമാറി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. മാജിക് മൂൺ പബ്ലിഷേഴ്സ് മാർക്കറ്റിങ് ഹെഡ് പ്രഭാത് ശർമ, സിറാജ് ദിനപത്രം ദുബൈ എഡിറ്റർ ശരീഫ് കാരശ്ശേരി, കാർലോ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ റിയാസ് കുന്നുമ്മൽ മാങ്ങോട്ട്, നിസാർ പട്ടുവം, മൻഷാദ്, ജംഷിദ് ലോട്ടസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. രചയിതാവ് ഡോ. നാസർ കുന്നുമ്മലും സന്നിഹിതനായിരുന്നു.
‘ഹരിപ്പാട് കവിതകൾ’
ഷാർജ: രാകേഷ് രാജിന്റെ ‘ഹരിപ്പാട് കവിതകൾ’ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ നിസാർ സെയ്ദ് നാടക നടനും സംവിധായകനുമായ വക്കം ഷക്കീറിന് കൈമാറി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ഏഷ്യാവിഷൻ ജനറൽ മാനേജർ ദീപ ഗണേഷ്, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എം.സി.എ. നാസർ, യൂസുഫ് സഗീർ, കെ.വി.എം. ദാവൂദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ചിരന്തന പബ്ലിക്കേഷൻ ചെയർമാൻ പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
‘അപർണയും ഒരമ്മ’
ഷാർജ: ഡോ. സുധീർ കുമാർ കാഞ്ഞാവെളി രചിച്ച ‘അപർണയും ഒരമ്മ’ എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു. റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറത്തിൽ അയ്ൻ ഗോൾഡ് സി.ഇ.ഒ അഡ്വ. സിയാ നൂറുദ്ദീൻ, എഴുത്തുകാരി ഗീതാ കുമാരിക്ക് പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യപ്രതി കൈമാറി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. ശ്രീജിഷ് പുസ്തകപരിചയം നടത്തി. എം.എ. സുഹൈൽ അവതാരകനായി. ഷീലാ പോൾ, ഹണി, ലിപി അക്ബർ, വിഷ്ണുപ്രിയ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.