ആരോഗ്യത്തിനും കൂട്ടായ്മക്കും പ്രാധാന്യം നൽകി തലാൽ ഗ്രൂപ്പ്text_fields
ദുബൈ: ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയും സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തലാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിലെ ജീവനക്കാർ ദുബൈ റണ്ണിൽ പങ്കെടുത്തു. തലാൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജീവനക്കാരും മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടെ നൂറോളം പേർ പങ്കാളികളായി. വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാരെ ഒരുമിപ്പിച്ച പരിപാടി കൂട്ടായ്മയുടെയും ടീം സ്പിരിറ്റിന്റെയും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയുടെയും സന്ദേശം പകർന്നു.
സമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതിലൂടെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുള്ള തലാൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രതിബദ്ധത പ്രകടമായി. ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ ഐക്യവും സൗഹൃദവും വളർത്തുന്നതിനൊപ്പം ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പങ്കാളിത്തം സഹായകമായി. ‘ഒരുമിച്ച് ഓടാം, ഒരുമിച്ച് വളരാം’ എന്ന സന്ദേശവുമായി ദുബൈ റണ്ണിൽ ആവേശപൂർവം പങ്കെടുത്ത തലാൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പങ്കാളിത്തം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.