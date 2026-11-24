ദുബൈ സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽtext_fields
ദുബൈ: മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ ദുബൈയിലെ പ്രമുഖ ഇടവകയായ സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘കൊയ്ത്തുത്സവം-കുടുംബസംഗമം 2026’ ദുബൈയിൽ നടന്നു. നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളും വിശ്വാസികളും പങ്കുചേർന്നു.
ചെണ്ടമേളം, താലപ്പൊലി എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. വൈകുന്നേരം നാലിന് ഇടവക വികാരിയും പ്രസിഡന്റുമായ ഫാ. അജു എബ്രഹാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു. നടി ശ്വേത മേനോൻ ഫുഡ് കോർട്ടിന്റെയും ഗെയിംസ് സ്റ്റാളുകളുടെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
വൈകുന്നേരം 5.30ന് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ദുബൈയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറൽ ഡോ. ഇ. വിഷ്ണു വർധൻ റെഡ്ഡി വിശിഷ്ടാതിഥിയായും സംവിധായകൻ സിബി മലയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായും പങ്കെടുത്തു. ഫാ. അജു എബ്രഹാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ജനറൽ കൺവീനർ തോമസ് ജോസഫ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സിബി മലയിൽ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. സഹവികാരി ഫാ. ചെറിയാൻ ജോസഫ്, ഇടവക ഭാരവാഹികൾ, സഭാ പ്രതിനിധികൾ, സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.
പ്രഥമ മാർ ദിദിമോസ് ബാവ എക്സലൻസ് അവാർഡ് പ്രശസ്ത നാവികൻ അഭിലാഷ് ടോമിക്ക് ഇടവക ഹോണററി ട്രഷറർ സാബു വർഗീസ് കൈമാറി. മാർ ദിവന്നാസിയോസ് കാർഷിക അവാർഡ് കാർഷിക-സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിലെ സംഭാവനകൾക്ക് സി.കെ. പൈലിക്ക് സമ്മാനിച്ചു. ഫാ. ചെറിയാൻ ജോസഫ് സംസാരിച്ചു. ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ജോ. ജനറൽ കൺവീനർ ചെറിയാൻ ഉമ്മൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് നടന്ന സംഗീതരാവിൽ നടൻ ജഗദീഷ്, കോമഡി താരം മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാത്രി എട്ടിന് ആരംഭിച്ച സംഗീതരാവും കലാവിരുന്നും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി.