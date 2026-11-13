കഥപറച്ചിലിലൂടെ ഭാവന യാഥാർഥ്യത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതെങ്ങനെ?text_fields
ഷാർജ: കഥപറച്ചിലിന്റെ വൈകാരിക അടിത്തറയെയും ഭാവനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെയും കുറിച്ച് 45-ാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ചർച്ച. ‘ഭാവന യാഥാർഥ്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ: കഥപറച്ചിലിന്റെ മാന്ത്രികതക്കും മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ ആഴങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെഷനിൽ സാഹിത്യ പണ്ഡിതരായ ഡോ. അസ്മ അലാഉദ്ദീൻ, ഡോ. ദലാൽ അൽ-ബറൂദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. യൂസഫ് അൽ-നുഐമി മോഡറേറ്ററായിരുന്നു. അവതരിപ്പിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ എഴുത്തുകാർ സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ടോ, അതോ ഭാവനയിലൂടെ മാത്രം മികച്ച കഥാലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായും ഉയർന്നുവന്നത്.
യാഥാർഥ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടമല്ല സാഹിത്യമെന്നും, മറിച്ച് ലോകത്തോടുള്ള സർഗാത്മകമായ പ്രതികരണമാണെന്നും ഡോ. അസ്മ അലാഉദ്ദീൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഓരോ എഴുത്തുകാരനും തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ സ്വന്തമായൊരു ആഖ്യാന വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും എഴുത്തുകാരന്റെ വെറും പകരക്കാരായി മാറരുതെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം, സർഗാത്മകതക്ക് വേദനയോ വ്യക്തിപരമായ ദുരിതങ്ങളോ അനിവാര്യമല്ലെന്ന് ഡോ. ദലാൽ അൽ-ബറൂദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിരീക്ഷണവും സഹാനുഭൂതിയും ഭാവനയും ചേരുമ്പോൾ മികച്ച കൃതികൾ പിറക്കും. എങ്കിലും എഴുത്തുകാരന്റെ ആത്മാംശം കൃതികളിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത്, വായനക്കാർക്ക് സ്വയം തിരിച്ചറിയാനും മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും സാഹിത്യം വലിയ ഇടം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഇരുവരും വിലയിരുത്തി. ഭാവനയും യാഥാർഥ്യവും കൈകോർക്കുമ്പോഴാണ് വായനക്കാരെ വൈകാരികമായി സ്പർശിക്കുന്ന കഥകൾ പിറവിയെടുക്കുന്നത്.
ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 45-ാമത് പുസ്തകമേള ‘കഥകളാൽ നിർമിതം’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നവംബർ നാലുമുതൽ 15 വരെ എക്സ്പോ സെന്റർ ഷാർജയിൽ നടക്കുകയാണ്. മേളയിൽ 126 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 3,212 പ്രസാധകരും 17 ലക്ഷത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങളുമാണുള്ളത്. 1,500-ഓളം സാംസ്കാരിക-കലാ പരിപാടികളും മേളയുടെ ഭാഗമായി അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്.