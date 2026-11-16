‘എഴുത്തിന് മുമ്പ് വേണ്ടത് വായന’; യുവതലമുറക്ക് പ്രചോദനമായി സംവാദം

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‘എഴുത്തിന് മുമ്പ് വേണ്ടത് വായന’; യുവതലമുറക്ക് പ്രചോദനമായി സംവാദംtext_fields
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News Summary - Sharjah Book Fair Session Inspires Youth
ഷാർജ: യുവതലമുറ വെറും വായനക്കാരായി മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ സ്വന്തം ആശയങ്ങളും ശബ്ദവും കണ്ടെത്തുന്ന എഴുത്തുകാരായി മാറണമെന്ന് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘ദി റൈറ്റർ ആൻഡ് ദി പെൻ’ എന്ന സെഷൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. എഴുത്തുകാരനും കൺസൾട്ടന്റുമായ ഡോ. റാശിദ് അൽ അലി, അറബ് റീഡിങ് ചലഞ്ച് യു.എ.ഇ ജേതാക്കളായ ഇമാറാത്തി സഹോദരിമാർ റീം ആദിൽ അൽ സറൂനി (2025), ദാന ആദിൽ അൽ സറൂനി (2026) എന്നിവരാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്. സെഷൻ അബ്ദുല്ല അൽ ദഹൂരി നിയന്ത്രിച്ചു.
ആദ്യ പുസ്തകം എഴുതുന്നത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. വായനക്കാരെ ലഭിച്ച ശേഷം ആ എഴുത്തുയാത്ര നിലനിർത്തുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്ന് ഡോ. റാശിദ് അൽ അലി പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വായിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ മികച്ച പദസമ്പത്തും ആശയങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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