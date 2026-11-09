മുട്ടം ഗ്രാമത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് ‘ദേശപ്പെരുമ’text_fields
ഷാർജ: മുട്ടം ഗ്രാമത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന ‘ദേശപ്പെരുമ’ എന്ന പുസ്തകം ഷാർജയുടെ അക്ഷര നഗരിയിൽ ലുലു ഗ്രൂപ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി ഗൾഫ് മാധ്യമം സി.ഒ.ഒ സക്കരിയ്യ മുഹമ്മദിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഷാർജ ഗവ. സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് സഈദ് ഉമർ, ഡോ. കെ.കെ.എൻ. കുറുപ്പ് എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായിരുന്നു. ചിരന്തന പബ്ലിക്കേഷൻ ചെയർമാൻ പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിന്ന ഒരു ഗ്രാമം വിശപ്പ് മാറ്റാനും കുടുംബം പുലർത്താനും കടൽ കടന്നെത്തിയത് ഖോർഫുഖാനിലും ദുബൈയിലും അബൂദബിയിലുമായിരുന്നു. കറാച്ചിയിലും റങ്കൂണിലും സിംഗപ്പൂരിലും ബഹറൈനിലും ചുറ്റി യു.എ.ഇയിലെത്തിയപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു. മുട്ടം ഗ്രാമവും അവിടുത്തെ ജനതയും ക്രമാനുഗതമായ വളർച്ച നേടി. ഈ വളർച്ചയുടെ ചരിത്രം എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടില്ല. വൈകിയാണെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം നിസ്വാർഥരുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ദേശപ്പെരുക എന്ന ചരിത്ര കൃതി പൂർത്തിയായത്.
എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ ടി.പി. മഹമ്മൂദ് ഹാജി, എസ്.എൽ.പി. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, ഡോ. എസ്.എൽ.പി. ഉമ്മർ ഫാറൂക്ക്, പി. മുഹമ്മദ് ശാഫി, ഷാർജ ബുക്ക് അതോററ്ററി പ്രതിനിധി മോഹൻകുമാർ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ എം.സി.എ. നാസർ, കെ.എം. അബ്ബാസ്, വി.പി.കെ. അബ്ദുല്ല, യേശുശീലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.പുസ്തക എഡിറ്റർ എസ്.എൽ.പി. സിദ്ദീഖ് സ്വാഗതവും ചെയർമാൻ ടി.പി. അബ്ബാസ് ഹാജി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.