‘മലപ്പുറം: ദേശം, ജനത, സംസ്കാരം’ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
ഷാർജ: മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ല മുൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലപ്പുറം സമ്പൂർണ ചരിത്രങ്ങളടങ്ങിയ പത്ത് വോള്യങ്ങളുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനം ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ നടന്നു. ദുബൈ കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റിയാണ് രാജ്യാന്തര പ്രകാശനത്തിന് വേദിയൊരുക്കിയത്. റൈറ്റേഴ്സ് ലോഞ്ചില് നടന്ന പ്രകാശന ചടങ്ങ് നാഷനല് കെ.എം.സി.സി ജനറല് സെക്രട്ടറി പി.കെ. അന്വര് നഹ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
‘മലപ്പുറം: ദേശം, ജനത, സംസ്കാരം' എന്ന പേരില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുസ്ലിം ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ല സെക്രട്ടറി ശരീഫ് കുറ്റൂര് പരിചയപ്പെടുത്തി. പേസ് എജുക്കേഷന് ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടര് സല്മാന് ഇബ്രാഹിം ചടങ്ങില് ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഏറ്റുവാങ്ങി. ഒക്ടോബര് അഞ്ചിന് മലപ്പുറം കോട്ടക്കുന്നില് നടന്ന ചടങ്ങില് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള് പത്ത് പുസ്തകങ്ങളുടെ ലോഞ്ചിങ് നാട്ടില് നിര്വഹിച്ചിരുന്നു. ജില്ലയുടെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും പൈതൃകവും സമഗ്രമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഗഹനമായ പഠന പരമ്പരയാണിത്.
ചടങ്ങില് ദുബൈ കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല പ്രസിഡന്റ് സിദ്ദീഖ് കാലൊടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറല് സെക്രട്ടറി എ.പി. നൗഫല് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. നാഷനല് കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് ഡോ. പുത്തൂര് റഹ്മാന്, ദുബൈ കെ.എം.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മായില് ഏറാമല, ഷാര്ജ ഇന്ത്യന് അസോസിയേഷന് ജനറല് സെക്രട്ടറി അഡ്വ. വൈ.എ. റഹീം, ഹാഷിം നൂഞ്ഞേരി, കരീം വെങ്കിടങ്ങ്, സഫിയ മൊയ്ദീൻ, കെ.പി.എ. സലാം, അഹമ്മദ് ബിച്ചി, ഒ. മൊയ്തു, നാസർ മുല്ലക്കൽ, ജാഫർ ചന്ദ്രിക, ബഷീർ തിക്കോടി, സി.വി അഷ്റഫ് എന്നിവര് സംസാരിച്ചു.