പിതൃസ്മരണയുടെ സ്നേഹാക്ഷരക്കൂട്ട്, ‘പിതൃദർപ്പണം’ പ്രകാശിതമായി

പിതൃസ്മരണയുടെ സ്നേഹാക്ഷരക്കൂട്ട്, ‘പിതൃദർപ്പണം’ പ്രകാശിതമായിtext_fields
ദുബൈ: പിതാവിനെ സ്മരിക്കുന്ന സ്നേഹാക്ഷരക്കൂട്ട് ‘പിതൃദർപ്പണം’ പ്രകാശിതമായി. ദുബൈ കെ.എം.സി.സി സാഹിത്യ വിഭാഗമായ തൂലിക ഫോറം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗ്രന്ഥകാരനും മുൻ പാർലമെന്റംഗവുമായ ടി.എൻ. പ്രതാപനാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത്. ‘പിതൃദർപ്പണ’ത്തിലൂടെ കെ.എം.സി.സി തൂലിക ഫോറം നിർവഹിച്ചിച്ചത് തലമുറകൾക്ക് മാതൃകയേകുന്ന പ്രവർത്തനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അൽമദീന ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ പൊയിൽ അബ്ദുല്ല പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി.
68പേർ പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമക്കുറിപ്പുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡോ. എം.കെ. മുനീറാണ് അവതാരിക എഴുതിയത്. ലിപി പബ്ലിക്കേഷൻസ് കോഴിക്കോട് ആണ് പ്രസാധകർ. പ്രാദേശിക ചരിത്രം, സംസ്കാരം, ആചാരങ്ങൾ, പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം, വ്യത്യസ്ത കാലത്തെ കൃഷി, കച്ചവടം, രാഷ്ട്രീയം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തലസ്പർശിയായ ചരിത്രരേഖയാണ് പിതൃദർപ്പണമെന്ന് എഡിറ്റർ ഇസ്മായിൽ ഏറാമലയും അഷ്റഫ് കൊടുങ്ങല്ലൂരും പുസ്തക പരിചയം നടത്തി പറഞ്ഞു.
ഡോ. പുത്തൂർ റഹ്മാൻ, പി.കെ. അൻവർ നഹ, അഡ്വ.വൈ.എ. റഹീം, പൊയിൽ അബ്ദുല്ല, എ.പി. റാഷിദ് അസ്ലം, പി.കെ. ഇസ്മായിൽ, കരീം വെങ്കിടങ്ങ്, ലിപി അക്ബർ, പോൾ ടി. ജോസഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തൂലിക ഫോറം ഭാരവാഹികളായ ടി.എം.എ. സിദ്ദീഖ്, സലാം കന്യപ്പാടി, വി.കെ.കെ. റിയാസ്, ബഷീർ കാട്ടൂർ, മൂസ കൊയമ്പ്രം, നബീൽ നാരങ്ങോളി, എസ്. നിസാമുദ്ദീൻ, മുജീബ് കോട്ടക്കൽ, മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് തളിക്കുളം എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.