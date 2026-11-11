യു.എഫ്.സി സെവൻസ്: റഗായിബ് എലൈറ്റ് എഫ്.സി ചാമ്പ്യന്മാർ

യു.എഫ്.സി സെവൻസ്: റഗായിബ് എലൈറ്റ് എഫ്.സി ചാമ്പ്യന്മാർtext_fields
അജ്മാൻ: യു.എഫ്.സി സോക്കർ അജ്മാൻ എഫ്.സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഥമ സെവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ റഗായിബ് എഫ്.സി ജേതാക്കളായി.
അജ്മാൻ ഫിഫ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ടൂർണമെന്റിൽ അൽ ജറഫ് യുനൈറ്റഡ് എഫ്.സി, റഗായിബ് എലൈറ്റ് എഫ്.സി, യുനൈറ്റഡ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്, എ വൺ സ്ട്രൈക്കസ് എഫ്.സി എന്നീ ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ റൗണ്ടുകളിലും മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാണ് റഗായിബ് കാലശക്കളിയിൽ ഇടമുറപ്പിച്ചത്.
ഫൈനലിൽ സുബൈറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങിയ യുനൈറ്റഡ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ട ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ 2-1ന് കീഴടക്കിയാണ് അൽ അസ്തിക എൻജിനീയറിങ് കമ്പനി സ്പോൺസർ ചെയ്ത എവർറോളിങ് കപ്പ് റഗായിബ് എലൈറ്റ് എഫ്.സി ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരങ്ങളായി അർഷാദിനെയും ഇർഷാദിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. മികച്ച ഡിഫൻഡറായി അസ്ഹറും മികച്ച ഗോൾകീപ്പറായി ജംഷാദും മികച്ച ക്യാപ്റ്റനായി മുബഷിറും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ടൂർണമെന്റിന് യു.എഫ്.സി പ്രീമിയർ ലീഗ് ഭാരവാഹികളായ മുനീർ, ഇല്യാസ്, സുഹൈൽ, ബാരി, ഷാനിദ്, വിജേഷ്, സൽമാൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.