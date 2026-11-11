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    യു.എഫ്.സി സെവൻസ്: റഗായിബ് എലൈറ്റ് എഫ്.സി ചാമ്പ്യന്മാർ

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    യു.എഫ്.സി സെവൻസ്: റഗായിബ് എലൈറ്റ് എഫ്.സി ചാമ്പ്യന്മാർ
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    അജ്മാൻ: യു.എഫ്.സി സോക്കർ അജ്മാൻ എഫ്.സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഥമ സെവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്‍റിൽ റഗായിബ് എഫ്.സി ജേതാക്കളായി.

    അജ്മാൻ ഫിഫ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ടൂർണമെന്‍റിൽ അൽ ജറഫ് യുനൈറ്റഡ് എഫ്.സി, റഗായിബ് എലൈറ്റ് എഫ്.സി, യുനൈറ്റഡ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്, എ വൺ സ്ട്രൈക്കസ് എഫ്.സി എന്നീ ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ റൗണ്ടുകളിലും മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാണ്​ റഗായിബ് കാലശക്കളിയിൽ ഇടമുറപ്പിച്ചത്​.

    ഫൈനലിൽ സുബൈറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങിയ യുനൈറ്റഡ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക്​ നീണ്ട ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ 2-1ന്​ കീഴടക്കിയാണ് അൽ അസ്തിക എൻജിനീയറിങ് കമ്പനി സ്പോൺസർ ചെയ്ത എവർറോളിങ്​ കപ്പ്​ റഗായിബ് എലൈറ്റ് എഫ്.സി ഏറ്റുവാങ്ങിയത്​.ടൂർണമെന്‍റിലെ മികച്ച താരങ്ങളായി അർഷാദിനെയും ഇർഷാദിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. മികച്ച ഡിഫൻഡറായി അസ്ഹറും മികച്ച ഗോൾകീപ്പറായി ജംഷാദും മികച്ച ക്യാപ്റ്റനായി മുബഷിറും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

    ടൂർണമെന്‍റിന്​ യു.എഫ്.സി പ്രീമിയർ ലീഗ് ഭാരവാഹികളായ മുനീർ, ഇല്യാസ്, സുഹൈൽ, ബാരി, ഷാനിദ്, വിജേഷ്, സൽമാൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

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    News Summary - Ragaib FC Wins Tournament
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