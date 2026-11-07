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‘ആൽമരത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വേര്’ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
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News Summary - Prasitha Madhu's Children's Novel Released at Sharjah Book Fair
ഷാർജ: ദിശ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രസീത മധുവിന്റെ ബാലനോവൽ ‘ആൽമരത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വേര്’ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറം ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. വൈ. എ. റഹീം പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു. സാഹിത്യകാരി ശ്രീമതി ഗീത മോഹനൻ ആദ്യപ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി. 15 വർഷം പ്രവാസജീവിതം നയിച്ച പ്രസീത മധു പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിയാണ്. നിലവിൽ എറണാകുളത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരിക്കുന്ന അവർ സ്വന്തമായി എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസും നടത്തിവരുന്നു.
നോവലിസ്റ്റും കൈരളി ബുക്സ് ചെയർമാനുമായ മുരളി മോഹൻ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി. അക്കാഫ് പ്രസിഡന്റ് പോൾ ടി. ജോസഫ്, ചിരന്തന പബ്ലിഷേഴ്സിലെ പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദലി, ചിത്രകാരി സീമ സുരേഷ് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
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