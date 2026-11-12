ഇടവകയുടെ പെരുന്നാളും സുവർണ ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനവുംtext_fields
ഷാർജ: മരുഭൂമിയിലെ പരുമലയായ ഷാർജ സെന്റ് ഗ്രീഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവകയുടെ പെരുന്നാൾ വിശുദ്ധ മൂന്നിന്മേൽ കുർബാനയോടും ശ്ലൈഹികവാഴ്വോടും നേർച്ച വിളമ്പോടും സമാപിച്ചു. കൊച്ചി ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്താ ഡോ. യാക്കോബ് മാർ ഐറേനിയോസ് മുഖ്യകാർമികത്വം വഹിച്ചു. ഡൽഹി ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്താ ഡോ.യൂഹാനോൻ മാർ ദിമത്രിയോസ്, ചെന്നെ ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്താ ഗീവർഗീസ് മാർ പീലക്സീനോസ്, വൈദീക ട്രസ്റ്റി ഫാ. തോമസ് വർഗീസ് അമയിൽ, ഇടവകവികാരി ഡോ. അഡ്വ. ഷാജി ജോർജ് കോർ എപ്പിസ്കോപ്പ, വി.ടി തോമസ് വയലിറക്കത്ത് കോർ എപ്പിസ്കോപ്പ, സഹവികാരി റോബിൻസ് ഡാനിയേൽ, ഫാ. ജിതിൻ ജോയി മാത്യു, ഫാ. മെബിൻ ജേക്കബ്, ഫാ. ലിജിൻ എബ്രഹാം, ഫാ. ഗ്രിഗറി റോയി എന്നിവർ സഹകാർമികരായി. അർമീനിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മെർസോബ് സർകിസൻ, ഷാർജ സെന്റ് മാർട്ടിൻ ചർച്ച് ഇൻചാർജ് ഫാ. ഡ്ര്യൂ വെയ്ൻ, ഷാർജ മാർത്തോമാ പാരിഷ് വികാരി ബിൻസു ഫിലിപ്പ്, ഷാർജ സെന്റ് മൈക്കിൾസ് കാത്തലിക് ചർച്ച് വികാരി ഫാ. ശബരിമുത്തു, ഷാർജ സി.എസ്.ഐ പാരിഷ് വികാരി ജേക്കബ് ജോർജ്, മലങ്കര സഭ വർക്കിങ് കമ്മറ്റി അംഗം ജേക്കബ് മാത്യു എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
പൊതുസമ്മേളനത്തിന്റെയും ഇടവക ഗോൾഡൻജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെയും ഉദ്ഘാടനം കേരളം നിയമസഭ സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു. ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മ വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചെന്നൈ ഭദ്രാസനമെത്രാപ്പോലീത്താ ഗീവർഗീസ് മാർ പീലക്സീനോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എഡ്വിൻ മരിയ അരാസു ജൂബിലി ലോഗോ മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ലോഗോ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. കൊച്ചി ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്താ ഡോ. യാക്കോബ് മാർ ഐറേനിയോസ്, ഡൽഹി ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്താ ഡോ.യൂഹാനോൻ മാർ ദിമത്രിയോസ്, വൈദീക ട്രസ്റ്റി ഫാ തോമസ് വർഗീസ് അമയിൽ, അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. ബിജു ഉമ്മൻ, അത്മായ ട്രസ്റ്റി റോണി വർഗീസ് എബ്രഹാം, ഇടവകവികാരി ഡോ. അഡ്വ. ഷാജി ജോർജ് കോർ എപ്പിസ്കോപ്പാ, സഹവികാരി റോബിൻസ് ഡാനിയേൽ, ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ, ഗോൾഡൻ ജൂബിലി കമ്മറ്റി കൺവീനർ കെ.ജി. നൈനാൻ, ഫാ. ഗീവർഗീസ് മാത്യു, ഇടവക ഭാരവാഹികളായ അജി കോശി വർഗീസ്, ഷാജി ജോർജ്, മാത്യു എബ്രഹാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.