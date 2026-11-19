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വർണാഭമായി എൻ.ആർ.ഐ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോറം ഷാർജ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റ്text_fields
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News Summary - Shwetha Menon Inaugurates NRI Dance Fest Season 8 in Sharjah
ഷാർജ: എൻ.ആർ.ഐ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോറം ഷാർജയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘എൻ.ആർ.ഐ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റ്’ സീസൺ -8 വർണാഭമായ പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു. നടി ശ്വേതാ മേനോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എൻ.ആർ.ഐ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോറം പ്രസിഡൻറ് മനോജ് വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ഗാന രചയിതാവും കവിയുമായ രാജീവ് ആലുങ്കൽ, ഹരി പത്തനാപുരം എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ, ട്രഷറർ ജിബി ബേബി, ചെറിയാൻ തോമസ്, ബൈജു താമരശ്ശേരിൽ ജോൺ, സജി മനപ്പാറ, മാത്യു ഫിലിപ്പ്, രതീഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഡാൻസ് മത്സരത്തിൽ ലൈറ്റ് ഫീറ്റ് ഡാൻസ് റാസൽഖൈമ ഒന്നാം സ്ഥാനവും അനന്തര ശ്വേതാ ഫൈൻ ആർട്സ് ഷാർജ രണ്ടാം സ്ഥാനവും പാസ്സി സ്പോട് മ്യൂസിക് ഷാർജ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.
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