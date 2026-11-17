എം.എസ്.എസ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഡിസം. രണ്ടിന്text_fields
ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കായി മോഡൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവെൽ ഡിസംബർ രണ്ടിന് നടക്കും. ദുബൈ മുഹൈസിന ന്യൂഡോൺ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലാണ് ഇത്തവണ യുവജനോത്സവത്തിന് വേദിയൊരുക്കുന്നത്. 60ലധികം സ്കൂളുകളിൽനിന്നായി 30-ലധികം രാജ്യക്കാരായ 1,500ലേറെ വിദ്യാർഥികൾ മത്സരങ്ങളിൽ മാറ്റുരക്കുമെന്ന് എം.എസ്.എസ് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. യു.എ.ഇയുടെ 55-ാമത്ദേശീയാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മേള, വിവിധ രാജ്യക്കാരായ യുവപ്രതിഭകളുടെ കലാമികവും സർഗാത്മകതയും ഒരേ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന സംഗമമാകും.
ഡിസംബർ രണ്ടിന് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രാത്രി എട്ട് വരെ നീളുന്നവിധമാണ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവെൽ ഒരുക്കുന്നത്. യു.എ.ഇയിലെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്, സ്റ്റോറിടെല്ലിങ്, ഫോക്ക് ഡാൻസ്, സ്കിറ്റ്, ടാലന്റ് ഷോ, ഖുർആൻ പാരായണം, ഫാൻസി ഡ്രസ്, പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്, കളറിങ്, അറബിക് കാലിഗ്രഫി, ടാബ്ലോ, മൈം തുടങ്ങി 22 ഇനങ്ങളിലായാണ് മത്സരിക്കുക. ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പുറമേ, മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിക്കും പ്രത്യേകം ട്രോഫി സമ്മാനിക്കും. ഇന്റർസ്കൂൾ ക്വിസ് മൽസരവും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേക മൽസരങ്ങളും ഇതിലുണ്ടാകും.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് പുറമേ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം രക്ഷിതാക്കളും മേള ആസ്വദിക്കാനെത്തും. ഇത് എട്ടാം തവണയാണ് എം.എസ്.എസ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവെൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങൾക്ക്: വെബ്സൈറ്റ്- https://youthfestival.mssgulf.org, ഫോൺ: +971 54 735 2524.
ദുബൈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കമ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ (സി.ഡി.എ) ലൈസൻസോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോഡൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി സേവന-ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി യു.എ.ഇയിലെ സാമൂഹിക രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. ചെയർമാൻ ഫൈയാസ് അഹമ്മദ്, യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവെൽ ഡയറക്ടർ നസീർ അബൂബക്കർ, പ്രോഗ്രാം ചീഫ് ഡയറക്ടർ ജിൽ ഷൗക്കത്ത്, പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഇജാസ്, ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ്, മീഡിയ മാനേജർ മുഹമ്മദ് ഷാഫി മുഹമ്മദ് ഷാഫി തുടങ്ങിയവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു