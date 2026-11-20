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കെ.എം.സി.സി ലീഗൽ സെൽ അദാലത്ത് 22ന്text_fields
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News Summary - KMCC Hosts Legal Adalat
ദുബൈ: കെ.എം.സി.സി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലീഗൽ സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നിയമ സഹായ പരിപാടി -ലീഗൽ അദാലത്ത് നവംബർ 22ന് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ടുമണിക്ക് അബു ഹൈൽ കെ.എം.സി.സി ഹാളിൽ നടക്കും.
പ്രവാസികൾ നാട്ടിലും വിദേശത്തും നേരിടുന്ന നിയമ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ദ്ധ അഭിഭാഷകരുടെ സൗജന്യ നിയമോപദേശം ലഭിക്കും. പാസ്പോർട്ട്, ആധാർകാർഡ്, വിസ തുടങ്ങി തങ്ങളുൾപ്പെട്ട സിവിൽ-ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും പ്രമുഖ അഭിഭാഷകരുടെ നിയമോപദേശം സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകുമെന്ന് ലീഗൽ സെൽ ചെയർമാൻ അഡ്വ. ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ അറിയിച്ചു. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ 04-2727773.
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