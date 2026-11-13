കേരള പ്രവാസി ഫിലാറ്റലിക് ആൻഡ് ന്യുമിസ്മാറ്റിക് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ

കേരള പ്രവാസി ഫിലാറ്റലിക് ആൻഡ് ന്യുമിസ്മാറ്റിക് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾtext_fields
ഷാർജ: നാണയങ്ങൾ, സ്റ്റാമ്പുകൾ, പുരാവസ്തുക്കൾ എന്നിവ ശേഖരിക്കുന്ന യു.എ.ഇയിലെ മലയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ കേരള പ്രവാസി ഫിലാറ്റലിക് ആൻഡ് ന്യുമിസ്മാറ്റിക് അസോസിയേഷൻ (കെ.പി.പി.എൻ.എ) മൂന്നാമത് വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗവും പുതിയ കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു. എമിറേറ്റ്സ് ഫിലാറ്റലിക് അസോസിയേഷൻ ഷാർജ മെഗാ മാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്റ്റാമ്പ് എക്സിബിഷൻ വേദിയിലാണ് ജനറൽ ബോഡി യോഗം ചേർന്നത്.
പുതിയ ഭാരവാഹികളായി ഉമ്മർ ഫാറൂക്ക് കുറ്റിച്ചിറ (പ്രസിഡൻറ്), കെ.പി.എ. റഫീഖ് രാമപുരം (സെക്രട്ടറി), മുഹമ്മദ് റാഫി പേരുമല (ട്രഷറർ) എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ജോൺസൺ മാത്യു കേളകം, മായൻ കോഴിക്കോട് (വൈസ് പ്രസി.), ഇംതിയാസ് ഖുറൈഷി, ജോൾ പെല്ലിശ്ശേരി (ജോ. സെക്ര.), അൽത്താഫ് തലശ്ശേരി (ഹോബി ക്ലബ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ), നജ്മുദ്ദീൻ പുതിയങ്ങാടി (മീഡിയ കൺ.), മുഹമ്മദ് ഹഫ്രാസ് മാഹി (ഓഡിറ്റർ), പി.സി. രാമചന്ദ്രൻ കണ്ണൂർ, വിൽസൺ ലൂയിസ്, അബ്ദുൽ സലാം കല്യാശ്ശേരി എന്നിവരാണ് ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങൾ. ബഷീർ ടി.പി. ഒരുമനയൂർ, നിഷ ഷിബു ചാലക്കുടി, സറഫാസു നവാസ് കുറ്റ്യാടി, സാജിദ് പയ്യോളി, റെജുൽ ദാസ് തലശ്ശേരി, നസീർ പാലപ്പെട്ടി, പ്രിൻസ് ജോബ് ചാലക്കുടി എന്നിവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളാണ്