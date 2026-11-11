‘കല്ലടിയൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഫെസ്റ്റ് 2026’ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം

‘കല്ലടിയൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഫെസ്റ്റ് 2026’ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനംtext_fields
ദുബൈ: എം.ഇ.എസ് കല്ലടി കോളജ് മണ്ണാർക്കാട് യു.എ.ഇ പൂർവവിദ്യാർഥി കൂട്ടായ്മയായ കല്ലടിയൻസ് യു.എ.ഇയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘കല്ലടിയൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഫെസ്റ്റ് 2026’ (കെ.ജി.എഫ് 2026)ന്റെ ഔദ്യോഗിക പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. അക്കാഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫിസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അക്കാഫ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷൈൻ ചന്ദ്രസേനൻ ഔദ്യോഗിക പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു.
കല്ലടിയൻസ് യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ് ഷിറാസ് അഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജംഷീർ ബാച്ചി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. അക്കാഫ് അസോസിയേഷൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും കല്ലടിയൻസ് യു.എ.ഇ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. 2026 നവംബർ 14ന് വൈകിട്ട് ഏഴുമുതൽ ദുബൈ അബുഹൈലിലെ സ്പോർട്സ് ബേയിലാണ് കല്ലടിയൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഫെസ്റ്റ് 2026 അരങ്ങേറുന്നത്. ആഘോഷത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി എല്ലാ പൂർവവിദ്യാർഥികളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തവും സഹകരണവും ഭാരവാഹികൾ അഭ്യർഥിച്ചു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 056 997 2539, 055 805 7031.