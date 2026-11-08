Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
അക്കാഫ് ഇവന്റ്സ് സ്റ്റാൾ ഉദ്ഘാടനംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Inauguration of the Acaf Events stall
ഷാർജ: അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിലെ അക്കാഫ് ഇവന്റ്സ് ബുക് സ്റ്റാൾ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ഡോ. ഇ. വിഷ്ണു വർധൻ റെഡ്ഢി നിർവഹിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് ചാൾസ് പോൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.എസ്. ബിജുകുമാർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി വൈ.എ. റഹീം സംസാരിച്ചു. ബാഷോ ബുക്സിൽനിന്നും അർഷാദ് ബത്തേരി, ലിറ്റററി സെക്രട്ടറി അജിത് കണ്ടല്ലൂർ, ചെയർമാൻ ഷാഹുൽ ഹമീദ്, അഡ്വ. ഹാഷിക്ക് തൈക്കണ്ടി, ജൂഡിൻ ഫെർണണ്ടസ്, വി.സി. മനോജ്, കെ.വി. മനോജ്, രഞ്ജിത് കോടോത്ത്, ഷിബു മുഹമ്മദ്, അജിത് വള്ളോലി, ശ്രീകുമാർ, വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും റാണി സുധീർ, വിദ്യ പുത്തുശ്ശേരി, രശ്മി ഐസക്, ദീപിക സുജിത്, മഞ്ജു ശ്രീകുമാർ, സജ്ന അബ്ദുല്ല തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story